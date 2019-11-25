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вторник, 26 ноября 2019 07:36

МВФ хочет гарантий, что Коломойскому не вернут Приватбанк

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23 ноября миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Работала с 14 ноября.

Киев пытается договориться о трехлетней программе финансирования на $5-6 млрд. Предыдущую 14-месячную утвердили 19 декабря прошлого года. Ее объем — $3,9 млрд. МВФ сразу выделил $1,4 млрд. Пересмотр программы планировали на май. Но транша не дали из-за досрочных парламентских выборов.

- Миссия заметно продвинулась в дискуссиях по реформам, которые могли бы лечь в основу новой программы. Среди таких — мероприятия в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах. А также улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продолжатся в следующие недели, — заявил руководитель миссии МВФ Рон ван Роден.

Фонд выдвинул Украине требование принять закон, который запретит передачу национализированных банков бывшим владельцам, говорит бывший народный депутат 39-летний Сергей Лещенко: "МВФ пытается получить гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не вернут Приватбанк".

Соответствующие законодательные изменения уже готовят, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в Нацбанке.

— Наши парламентарии должны быстро разработать нужный документ и проголосовать. Иначе сотрудничество с МВФ может завершиться. Это будет означать экономическую катастрофу, — говорит экономист Андрей Новак, 46 лет.

— Важны даже не транши МВФ. На него ориентируются другие инвесторы и кредиторы. Мол, с государством можно иметь дело. Сейчас для всего мира Украина — это государство, где продолжаются военные действия. Вкладывать деньги в которую рискованно.

Такое ультимативное требование Фонда развязывает президенту Зеленскому руки в противостоянии с Коломойским. Имеет четкий аргумент.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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26
ноября

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