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пятница, 09 августа 2019 07:15

Москва требует от Киева денег для Содружества независимых государств

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Украина задолжала Содружеству независимых государств более 300 млн руб. — 118 млн грн, заявили в Министерстве иностранных дел России. Киев не подавал официальных сообщений о выходе из СНГ и отраслевых советов, настаивает Москва. Мол, нет препятствий для участия его представителей в заседаниях.

Украина в 2014-ом объявила о намерении выйти из СНГ и перестала платить взносы. В марте 2018-го министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило предложения о выходе. В апреле прошлого года пятый президент Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру. Украина вышла из ряда соглашений в рамках Содружества. В августе прошлого года представительство Украины в СНГ закрыли.

— Необходимость выхода из организации появилась с началом военной агрессии РФ. Она стала враждебной к Украине. Государства-участники не осудили аннексию Крыма, — говорит директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, 65 лет.

— Только спустя несколько лет мы начали выходить не из самой организации, а из заключенных с ней договоров. Не ввели визовый режим с РФ. Имеем соглашение об общем пользовании Азовским морем. Ведем торговлю. Вместе с членством в СНГ, это составляющие одной проблемы. Потому что бизнес-интересы властной элиты нашей страны тесно связаны с Россией. Наш МИД объясняет такое поведение соглашениями о защите трудовых мигрантов, поддержкой родственных уз, обоюдным пенсионным обеспечением. Новая власть должна пересмотреть важность этих соглашений по сравнению с убытками, нанесенными нашему государству Россией.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
09
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