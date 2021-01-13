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четверг, 14 января 2021 07:36

Москва подталкивает Сирию к голоду

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В Сирии - хлебная катастрофа. Цены на хлеб с октября выросли в два раза. Его объемы уменьшаются. Сирийцы стоят в очередях более 7 часов. Дети пропускают школу, чтобы добыть пищу для семьи.

Ситуацию спровоцировала гражданская война, которую сирийский диктатор Башар Асад развязал в 2011 году. Во время боев пострадали три самые богатые сельскохозяйственными угодьями провинции - Алеппо, Ракка и Хасака. Ответственность за катастрофу несет не только Асад, но и президент РФ Владимир Путин. Россия поддерживала его режим. Давала ресурсы, оружие и военных.

Последние три года Сирия ежегодно импортировала почти 1 млн т пшеницы из Российской Федерации. В прошлом году Москва отказалась от шести контрактов. Поставки зерна сократила почти в два раза.

Россия никому не может быть союзником. Она - самая большая угроза мировому порядку. Поддерживая преступный режим Башара Асада, подталкивает Сирию к масштабному голоду. В Украине Россия организовывала террористическими методами голодоморы неоднократно. Имеет огромный опыт, который способна с легкостью перенести и на сирийскую территорию.

Автор: Виктор КАСПРУК, политолог
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