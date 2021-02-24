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четверг, 25 февраля 2021 07:36

Москва боится воевать от своего имени

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Россия обвиняет Америку, что та, мол, осуществляет внешнее управление Украиной. Но на воре и шапка горит.

О внешнем управлении есть смысл говорить, если подчиненное государство имеет все признаки независимости, а господствующая - отрицает свое вмешательство в чужие дела. Давайте посмотрим, кто в эту игру с Украиной играет дольше всех.

Декабрь 1917. В Харькове при вооруженной поддержке московских рабочих и питерских матросов возникает советское правительство Украины - Народный секретариат. Украинцев среди бойцов-большевиков - 25%.

В феврале большевики захватили Киев. В марте провозгласили "независимую" советскую Украину. Через месяц эта конструкция развалилась под давлением войск Украинской Народной Республики и ее австро-германских союзников. Воевать напрямую от своего имени советская Россия боялась. Ленин писал своему комиссару Орджоникидзе: "Решительная и безусловная перелицовка наших частей на украинский лад - такая теперь задача. Надо запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсиенко, он должен называться просто Овсиенко".

Через год ситуация повторилась. В январе 1919-го сформированное в Курске Временное рабоче-крестьянское правительство Украины заняло на российских штыках Харьков, а в феврале - Киев. В марте снова объявили "независимую" Украинскую Социалистическую Советскую Республику. Из 4364 членов Коммунистической партии Украины насчитывалось 130 украинцев. 30 августа соединенные силы УНР и Украинской галицкой армии выбили большевиков из столицы. На возмущение настоящего украинского правительства из-за агрессии в Кремле отвечали: "Никакого войска Российской Социалистической Советской Республики в Украине нет. Военная операция проводится между войсками Директории и независимого украинского советского правительства. Между Украиной и Советской Россией вооруженных столкновений нет".

Тактика гибридной войны и дипломатии пришлась Москве по вкусу. В 1939 году не Россия воевала с Финляндией, а Финляндская Демократическая Республика с Финляндской Республикой. А в 1944-м не СССР решал судьбу Польши, а Польский комитет национального освобождения. К концу ХХ в. Россия была самым опытным государством в мире во внешнем управлении.

В 1991 году завершилась борьба за формальное восстановление независимости Украины. Но действительно ли наша страна такой была?

Россия прилагала массу усилий, чтобы контролировать Украину. Черноморский флот и военные базы в Крыму. Закон о признании Севастополя федеральным городом. Чуть ли не ежегодный газовый шантаж. Совместная электросеть. Попытка захватить остров Тузла. "Кроты" на самых высоких правительственных должностях. Миллиарды, вброшенные в пророссийские партии и президента.

Еще серьезнее было культурное завоевание. Господствующая русская церковь. Засилье музыки, книг и фильмов из РФ. Это только на первый взгляд - не внешнее управление. Насмотревшись московских новостей о расцвете экономики РФ, сериалов о бравых российских "ментах", начитавшись об "одном народе", немало украинцев создали в своей голове ошибочный, но привлекательный образ России. В 2014 году не смогли поверить, что эта страна убивает их соотечественников. Даже сегодня, имея семь лет войны, более 14% украинцев доверяют Путину.

За 100 лет ситуация почти не изменилась. В январе 1918 года россияне несли украинцам не только штыки. Из-за поребрика нам внедряли новую религию - марксизм-ленинизм. Против этого яда лекарств вовремя не нашли. Сегодня Россия навязывает нам "русский мир".

Есть и хорошие новости. Сто лет тому назад нас поддерживала одна Германия. После ее падения Украина оказалась в треугольнике смерти, откуда не было выхода. Сегодня 93% территории нашего государства находятся под контролем своего правительства. Это необходимое, но недостаточное условие. Кремль не управляет напрямую нашими учреждениями. Однако до сих пор влияет на украинцев, скупая блоггеров. В условиях избирательной демократии - это угроза.

Российские новости доминируют над американскими. В интернете запрос "Россия" за год был популярнее "США" в 1,5 раза. Архитектура отношений власти и общества в Украине выстроена по российским образцам. Например, президент может раздавать незаконные указания по регулированию тарифов. Формально независимый суд постоянно выгибает позвоночник, подлизываясь к центру силы. В Украине еще недавно была возможна "Партия политики Путина" (участвовала в парламентских выборах 2006 года. Набрала 0,12% голосов, в Верховную Раду не попала. - ГПУ). А вот о партии политики Буша или Обамы никто не слышал. За присоединение к России всегда проголосуют до 15% украинцев. Сколько таких найдется хотя бы за вступление в НАТО, не говоря о присоединении к США?

Американцы на своих противников в Украине налагают санкции. Кремль - подкладывает взрывчатку или яд. Так кто здесь осуществляет внешнее управление?

Автор: Сергей ГРОМЕНКО
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Сейчас вы читаете новость «Москва боится воевать от своего имени». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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