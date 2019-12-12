Международный спорт наказал не Россию, а себя

Как наказать разбойника, который плохо себя ведет в уважаемой компании? Правильно - не пускать его в эту компанию. Это тогда, когда нарушителя действительно хотят наказать. А если нужно просто изобразить наказание, и вместе с тем не лишиться доходов от хоть и хамоватого, но щедрого посетителя, хулигану запретят приходить в общество в официальном костюме. В следующий раз он придет не во фраке, а в спортивных штанах. В них будет еще удобнее безобразничать.

Примерно так выглядит "суровое наказание", которое получили российские спортсмены и тренеры за систематическое употребление допинга с ведома и согласия руководства государства. Всемирное антидопинговое агентство 9 декабря отстранило Россию от всех международных соревнований на четыре года. Мы уже видели соревнования легкоатлетов, где "серые человечки" без флага и гимна выступают и выигрывают медали. То же было в прошлом году на зимних Олимпийских играх в Корее.

Является ли подобное "отстранение" настоящим наказанием для России? Ответ очевиден — плевать они хотели на те флаг и гимн. Когда-то спортсмены из СССР были единственными в мире, чей гимн на международных соревнованиях исполняли без слов. И ничего — хлопот меньше. Даже больше — за пойманных на допинге российских "серых человечков" теперь будет отвечать не Россия, а те, кто допустил этих "безфлаговых" спортсменов к соревнованиям.

Международный спорт на самом деле наказал не Россию, а самого себя. Ведь "картинка" соревнований, где выступают какие-то "нелегалы", станет заранее менее привлекательной. И поэтому уже через год-второй, а может, и раньше, те же международные федерации будут искать способы, чтобы досрочно официально вернуть к соревнованиям россиян вместе с их щедрыми спонсорами.

Прецедент был. Когда в 1980 году страны Запада бойкотировали Олимпийские игры в Москве в знак протеста против советской агрессии в Афганистане, спортсмены Великобритании и Италии обошли этот бойкот. Приехали в Москву делегациями не своих стран, а национальных олимпийских комитетов.

На самом деле "отстранение российских спортсменов выглядит так же, как и санкции Запада против России в ответ на развязанную войну против Украины. Вроде действуют, а вроде и нет — с ними научились жить. Могло ли быть иначе? Судить об этом нам не приходится. Украина, которая является жертвой российской агрессии, ведет себя так, что стыдно перед миром. Украинские спортсмены, все эти усики, ракицкие, тимощуки, охотно едут в страну-агрессор, кто на время, кто дольше. И никто их у нас за это официально не только не наказывает — даже не осуждает.

Не хочется давать плохих прогнозов, но есть исторический прецедент. Согласившись поехать на игры Олимпиады в 1936 году в Берлин, западные страны приблизили время, когда эти Игры прекратили из-за мировой войны. Не хотелось бы, чтобы история повторилась. Пока, в случае с "отстранением россиян за допинг", она повторяется как фарс. Но и от трагедии никто не застрахован.