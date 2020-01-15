Меркель и Путин в Москве говорили о Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетила Москву и встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Визит начался с личной беседы, далее присоединились делегации двух стран. Обсудили события в Украине, Иране и Сирии.

— Встреча в "нормандском формате" (между лидерами Украины, Германии, Франции и России. — ГПУ) 9 декабря была частично успешной. Сейчас прилагают усилия для прекращения огня. Продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться прогресса в выполнении Минских договоренностей. Также хорошая новость — соглашение о транзите газа через Украину, — говорит Ангела Меркель, 65 лет.

Войну на Донбассе российский президент вновь назвал внутренним конфликтом, а украинскую власть — ответственной за ее прекращение. Мол, поможет "диалог с людьми, которые там живут" и закрепление особого статуса Донбасса в Конституции.

Он также заявил, что Россия достроит газопровод в Германию в обход Украины "Северный поток-2" собственными силами в первом квартале 2021 года. В конце 2019-го США ввели санкции против подрядчиков, которые строят газопровод. Те остановили работу. Меркель назвала этот проект "прежде всего экономичным и правильным". Германия продолжит поддерживать "Северный поток-2" несмотря на американские санкции.

- Плохо, что Меркель уехала в Москву. Встреча состоялась на территории Путина. Символично канцлер Германии признала его первенство в решении конфликтов между РФ и Западом, — говорит политолог Михаил Басараб, 42 года.

— Обсуждали внутриукраинские дела без представителей нашего государства. Например, изменения в Конституцию, внесение туда пункта об особом статусе Донбасса. Потому что Зеленский соглашается на российскую повестку дня в решении так называемого конфликта на Донбассе.

Стороны переговоров апеллировали к Минским договоренностям, словно им нет альтернативы. Но те договоренности не помогут урегулировать конфликт между Украиной и Россией. Противоречат его природе. Потому фиксируют факт так называемой гражданской войны.

Киев должен окончательно признать нападение, оккупацию и аннексию. Потом действовать в рамках международного права. Требовать возмещения.

В газовых вопросах Германия руководствуется экономическим подходом. Рассматривает "Северный поток-2" как возможность получить дополнительные доходы для немецкого бизнеса. Однако газопровод с самого начала — политический проект. Разделяет страны Североатлантического альянса и Евросоюза на тех, кто содействует строительству, и кто от него может пострадать. Даст Путину дополнительные рычаги влияния на европейскую политику. Украина и другие союзники США в Европе должны сделать все, чтобы возведение этого газопровода означало огромные потери для России и ее партнеров.

— Цель Москвы — лишить Украину морального преимущества. Заставить украинцев ставить под сомнение необходимость противодействия агрессору, — рассказывает политолог Константин Батозский, 39 лет. — Мол, если цена мира — это две строки в украинской Конституции, то зачем было терять 14 тысяч жизней, зачем воевать?

Из РФ Германия имеет товарооборот почти на 60 миллиардов долларов. С Украиной — на 9 миллиардов. Должны увеличить этот показатель в разы. Значительно лучше защищаешь те территории, на которых работает и зарабатывает твой бизнес.