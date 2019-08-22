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Макрон и Трамп хотят вернуть Россию в "Большую семерку"

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"Россия - глубоко европейская страна. Мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока", - пишет президент Франции 41-летний Эммануэль Макрон 19 августа в "Фейсбуке". В тот день встретился с российским коллегой в крепости Брегансон на Лазурном побережье.

- Отношения между Россией и Евросоюзом нарушены разногласиями по Украине. С 2014 года мы не решили эту проблему, - говорит президент Франции после встречи. - Завершение этого конфликта является магической палочкой, открівающей двери России для возвращения в клуб "Большой семерки", которая может стать "Восьмеркой". Необходимо провести новую встречу в нормандском формате между лидерами Украины, Франции, Германии и России уже в ближайшее время, добавляет Макрон.

Россию в 2014 году из-за аннексии Крыма исключили из группы наиболее экономически развитых государств. В нее входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Саммит "Большой семерки" состоится 24-26 августа.

- Макрон руководствуется интересами собственного государства, - говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара, 41 год.

- Стремится получить доступ к рынкам сбыта России. Хочет получать от нее сырье и топливные ресурсы. Считает, по-другому французские экономические проблемы не решить.

Кремль не планирует прекращать оккупацию украинских территорий. Будет оказывать давление на Киев. Убеждать Запад, что именно украинское нежелание компромиссов является препятствием для мира на Донбассе. А компромисс с точки зрения россиян - это ограничение нашего суверенитета.

Нормандский формат неэффективен. Единственное, что дал - Минские договоренности. Но и они не являются путем к завершению войны. Речь должна идти не только о боевых действиях. Нормандский формат не покрывает ползучую аннексию Черного и Азовского морей. В нем говорится о подрывной деятельности РФ в культурном, информационном, энергетическом, дипломатическом пространстве.

Возвращение РФ в "Большую семерку" - нереалистичноая перспектива. Мнения Франции мало, требуется согласие остальных участников. Предложение Макрона - это дипломатический реверанс в пустоту. Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Через несколько дней власти РФ начали избивать и сажать в тюрьмы граждан, которые выходят на законные мирные митинги за честные выборы в Москве. Так выглядит поощрение агрессора.

- Я был на многочисленных встречах "Большой семерки". Уместно было бы иметь Россию за столом переговоров. Есть мир, которым нужно управлять, - говорит президент США 73-летний Дональд Трамп 20 августа.

- РФ не могут ввести в "Большую семерку" без выполнения каких-либо условий, - говорит директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, 65 лет. - Трампу с Макроном нужна хотя бы маленькая подачка от Кремля, которая оправдывала бы возвращение. Точно против будут Канада и Япония. Поддержит идею Италия. Уступать Россия не планирует. Зато уступки Запада увеличат претензии Кремля на мировое доминирование.

После "Большой восьмерки" будет полное снятие санкций. Не останется никаких инструментов сдерживания агрессии. Такой капитуляции Запада и добивается Путин. Его обхаживают, как Гитлера в 1938-м. Тому простили оккупацию Чехословакии, вторжение в Польшу. Пока не начал войну против Великобритании. Против Путина тоже не пойдут, пока не захватит всю Восточную и Центральную Европу. Цель глобальной гибридной агрессии России - уничтожить западную цивилизацию. Эпицентр в горячей фазе - Украина.

Мы зафиксировали нашу войну, как внутренний конфликт. Надо переводить ее в межгосударственный статус. Чтобы мир признал Россию воюющей стороной и вводил санкции как против агрессора, а не помощника повстанцам. Тогда можно говорить о создании международной антипутинской коалиции.

Автор: Ангелина КОВАНДА, Екатерина ЛУКЬЯШКО
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