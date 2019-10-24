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пятница, 25 октября 2019 06:55

Макрон и Путин действуют последовательно и гармонично

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Евросоюз отказался начать переговоры о вступлении в объединение Албании и Северной Македонии 18 октября на саммите в Брюсселе.

Отказ Албании не сюрприз. Еще до саммита против были Дания и Нидерланды. С Северной Македонией другая история. Переговоры Евросоюз начал еще в начале 2000-х. Их сразу заблокировала Греция. Требовала изменить название страны (с 1991 года Афины отрицали право Македонии носить свое название, поскольку Греция имеет одноименную провинцию. 12 февраля в этом году страна сменила ее на Северную Македонию. — ГПУ). Западные лидеры обещали македонцам взамен разблокировать вступление в НАТО и начать переговоры по Евросоюзу. Несмотря на неудачу референдума о переименовании и отсутствие конституционного большинства в парламенте руководство страны пошло на изменения. Это ослабило позицию власти в Северной Македонии и привело к изменению ее в Греции.

Новое греческое правительство сформировали силы, выступавшие против греко-македонских договоренностей. Но даже они не блокировали европейскую перспективу Северной Македонии. Это сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Логических объяснений решения французская дипломатия предоставить не может. Их следует искать в диалоге Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

Неизвестно, что обещал Путин Макрону во время встречи в августе. Возможно, нормализацию ситуации с Украиной, что позволило бы отменить санкции и начать переговоры о возвращении России в "Большую семерку" (организация экономически развитых государств. Входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. В 2014-м из нее исключили РФ. — ГПУ). После встречи президенты действуют последовательно и гармонично — от попыток загнать украинского президента Владимира Зеленского в узкий коридор уступок Москве и до отказа разблокировать переговоры с Северной Македонией.

Руководители македонских политических партий договорились провести досрочные парламентские выборы 12 апреля 2020 года. Есть риск, что после прозападных социал-демократов премьер-министра Зорана Заева руководить страной будут лидеры партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства", которые недавно ориентировались на Кремль.

Этого и добивается Путин. Пока интеграция Балкан на замке — никто на Западе не задумается о европейской перспективе Украины, Молдовы и Беларуси. Значит, Кремль будет иметь больше времени на восстановление погибшей империи.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
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Дата
25
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