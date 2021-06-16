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четверг, 17 июня 2021 07:26

Майданы себя исчерпали

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Массовые протесты в Беларуси и России не сработали, потому что Александр Лукашенко и Владимир Путин используют китайский опыт, пишет британское издание "Гардиан".

Чем сильны "майданы"? Человек в них растворяется, становится частью монолитного целого. Майдан заряжает, притупляет чувство опасности. Массовость усиливает мужество. На стотысячном Майдане ты незаметен как индивидуальность. После протеста можешь спокойно пойти на работу, как благонадежный подданный.

Китайцы в борьбе с массовыми выступлениями населения (протесты в Гонконге начались в 2019-ом. Митингующие требовали отменить закон об экстрадиции преступников в Китай. В 1997 году Гонконг вышел из-под юрисдикции Великобритании и стал особым административным районом КНР. В 2047-м Китай гарантировал ему невмешательство в экономику и базовые свободы. - ГПУ) начали применять инструменты цифровой идентификации. Они позволяют быстро распознать едва не каждого участника многотысячного митинга - по локации мобильного, по маршруту передвижения, лицу, даже осанке и походке.

Никто не будет разгонять толпу водометами или армией - затратный метод, который дает плохую картинку миру. Распознав лицо, власть может брать каждого одиночку. Через неделю или месяц после протеста. Когда ты уже и забыл, что ходил в какой-то толпе и что-то скандировал. В суде будет фигурировать твое фото с нежелательной символикой. И наедине с отрядом спецназа, который придет тебя брать ночью в квартиру, ты уже не такой смелый. Не за спиной защиты Майдана. Мало кого заинтересует твоя отдельная судьба, потому что каждый будет заботиться о своей.

Чем длиннее будет расстояние во времени между протестом и местью власти, тем страшнее будет жить. Может, за тобой никогда не придут, но ты будешь просыпаться ночью от звуков автомобильных тормозов всю жизнь. Бежать из страны не удастся, потому программа сама снимет тебя с авиарейса. Будет отслеживать твои передвижения за рубежом, чтобы однажды посадить самолет с тобой где-то в Минске.

Режим воюет не с народом в целом, а с каждым поодиночке. Неважно, соберется ли на площади миллион, если потом за каждым придут отдельно.

Китаю в Гонконге это удалось. Никто в мире не понял, что произошло.

Массовые народные выступления как форма борьбы с авторитарными режимами себя исчерпали. Надо искать что-то новое.

Хорошо, что мы с нашим Майданом в свое время успели проскочить.

Автор: Евгений ЯКУНОВ
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17
июня

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