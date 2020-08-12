Лукашенко в шестой раз объявили президентом. Белорусы вышли на протесты

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Явка составила почти 84%. Центральная избирательная комиссия заявила, что шестой раз подряд победил действующий президент 65-летний Александр Лукашенко с результатом 80%. У оппозиционного кандидата 37-летней Светланы Тихановской - 9,9%. Экзит-поллы ей прогнозировали победу. На некоторых участках за нее отдали голоса до 90% избирателей.

В Минске и других городах Беларуси многочисленные демонстрации начались в тот же вечер. Требуют освобождения политзаключенных и проведения новых честных выборов. Митинги разгонял ОМОН. Силовики применили водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Бросали светошумовые гранаты. В Минске автозак въехал в толпу. За двое суток задержали более пяти тысяч человек, один погиб. В больницу доставили более 200 пострадавших, по официальным данным. Реальное их количество - неизвестно. В стране отключили интернет. Не работали социальные сети, информационные сайты.

11 августа Светлана Тихановская уехала в Литву. Перед тем записала видео, где заявила, что протесты следует прекратить. Оппозиция говорит, сделала это под давлением. Женщину 7 ч. удерживали в здании ЦИК.

- В два часа ночи в понедельник прибежал муж сестры с детьми, - рассказывает программист 37-летний Иван Хромый из Минска. - У них во дворе спецназовцы били протестующих. Лена испугалась, что могут поджечь машину - они купили недавно. Сергей работает водителем на заказ. Сейчас - это их единственный заработок.

Решила идти она, боясь, что Сергея точно тронут. С балкона он видел, как выходит и садится в машину. Во дворе уже никого не было. Когда не вернулась через 10 минут - выбежал. Ее кто-то сильно ударил по голове. Текла кровь. Забрали в больницу. Соседка говорит, люди в форме смотрели, кто прятался в подъездах. Подумали, что Лена возвращается с акции протеста. Хотя они оба аполитичны. Не знаю, ходили ли на выборы.

Жена хотела, чтобы наша дочь говорила на белорусском. Нашли людей, которые возрождают язык. Но для меня это не принципиально. Я протестую, потому что понимаю, что Лукашенко не может быть будущим страны. Он был эффективен 20 лет назад. Но времена изменились.

В первую ночь отбивали людей от спецназовцев. Многие их провоцировали. Те бросались и били без разбора. Во вторую ночь было еще труднее. Но надо избежать кровопролития. Мы маленькая страна, которая хочет отстоять свой выбор. Лукашенко должен признать поражение. Не хотим сотен смертей, как на Майдане в Киеве.

Сложно координироваться со слабым интернетом. Хотя мы были готовы к такому сценарию, продумывали запасные варианты. Сейчас сеть работает с перебоями.

- В больницу привозят людей с травмами. А мы не можем даже составить списки для родных, кто где, - говорит хирург 29-летняя Екатерина Валюшко из Гомеля.

- Я в белом выходила отбивать людей от ОМОНа у ворот больницы. Затем главный врач запретил. Боится, что мы пострадаем. Но не дает списков тех, кто лежит. Есть приказ сообщать обо всех, кто обращается с травмами, которые могут быть получены на протестах. Так сначала всем указывали отравление арбузами, а сейчас просто не записываем.

Имеем двух парней. У одного выбиты семь зубов. Второго травмировало осколками гранаты. Свидетели говорят, разорвалась в руках. Восстанавливаться обоим надо долго.

Нам не удастся долго протестовать. Спецназовцы не уступают. Может, где-то есть единичные случаи, когда отказывались выполнять приказы. Но силовики преданы президенту.

- Лукашенко не понимает, что он в безвыходном положении, - говорит минский журналист Евгений Жданов. - У батьки возникла иллюзия, что после 26 лет правления его позиции не может поколебать ничто. Но одно дело править, когда все более-менее стабильно и есть поддержка, а другое - когда массовые протесты и прольется кровь.

Лукашенко хитрил, обманывал и Европу, и Россию. Поэтому не имеет поддержки ни там, ни там. Но Светлана Тихановская не хочет идти в политику. Она не является реальным кандидатом. Нужны демократические перевыборы. Лукашенко на это добровольно не пойдет.

Ему надо понять, что после таких событий в его аппарате проявятся те, кто понимает, что Лукашенко досиживает в шатком положении. Начнут торговаться с Россией, Европой, оппозицией.

Из этой ситуации можно было выйти аккуратнее. Нарисовать 55-60 процентов. Говорить, что услышал людей и готов к реформам. Но он плюнул всем в глаза.

Оппонентов посадили или убили

Александр Лукашенко победил на президентских выборах в Беларуси в 1994-м. Ему было 40 лет. Работал директором совхоза. Через два года внесли изменения в Конституцию, и его срок начали отсчитывать с 1996-го. Депутатов и председателя ЦИК, которые были против этого, уволили.

В 1999-м оппозиция требовала перевыборов. Лукашенко отказывался. Тогда в апреле нашли мертвым одного из оппозиционных лидеров Геннадия Карпенко. Заявили, что умер от инсульта. В мае исчез еще один оппозиционер - бывший глава МВД Юрий Захаренко. Та же участь постигла Виктора Гончара, экс-главу ЦИК и бизнесмена Анатолия Красовского. В прошлом году бывший спецназовец 41-летний Юрий Гаравский рассказал в интервью, что этих людей по заказу властей похитили и убили.

В 2000-м в Минске исчез оператор Дмитрий Завадский. Он ехал в аэропорт забрать журналиста Павла Шеремета. Тела не нашли.

С 2010 года режим Лукашенко начал сажать оппозиционеров в тюрьму. За решеткой оказались не менее 40 человек. ЕС ввел санкции против многих белорусских чиновников. Против главы государства они действовали с 1997-го. Сняли в 2016 году.

На президентских выборах 2020-го не дали зарегистрироваться оппозиционному русскоязычному блогеру Сергею Тихановскому, арестовали. Тогда свою кандидатуру выдвинула его жена Светлана.

В июне задержали еще одного кандидата - Виктора Бабарыка. Его с сыном обвинили в организации противоправной деятельности. В Белгазпромбанк, где был председателем правления, провели обыски. Его коллег взяли под арест.

Рок-музыкант Александр Таболич и лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич отказались участвовать в выборах.