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четверг, 27 июня 2019 06:25

Крым вернется в ближайшие 10 лет

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Крым вернется в Украину в ближайшие 10 лет. Мир не признает "референдум". Статус непризнанного полуострова измотает Россию. Это уже ощущает на себе каждый россиянин.

Турция, Румыния и Болгария имеют свои интересы в Черноморском пространстве. Пока Владимиру Путину удавалось нейтрализовать эти страны. Но их интересы глобальны. В перспективе дискомфорт, например, Турции от аннексии Крыма, подкрепленный поддержкой крымскотатарского народа, может сыграть важную роль. Темпы роста экономики Турции и ее политическое становление в мире заставят с ней считаться. Турецкий президент Реджеп Эрдоган теряет поддержку внутри страны. Его оппоненты менее лояльны к Путину.

Перспективные морские порты Крыма превратились в каботажные (плавание между портами одного государства, без захода в иностранные. - ГПУ), железнодорожное сообщение прервано, авиа - только в направлении России. Это повлияло на экономику полуострова. Жить в таких условиях - дорогая цена за "путинскую манну небесную". Керченский мост не решил проблем.

Вода, электроэнергия, уголь и газ поставили на колени экономику крымского агробизнеса, химпромышленности и всей производственной сферы.

Без Украины эту проблему не решить. Опреснение моря, собственная атомная станция и другие подобные идеи - далеки от реальности. Даже их авторы говорят о сроках реализации в 10-15 лет, а жить людям нужно сейчас.

Основой экономики полуострова за последние 50 лет были аграрная промышленность, туризм, химпром и транзит. Эти сферы деградируют уже пятый год. Застой отразился на демографии и плотности населения в степном Крыму, занимающем 65 процентов территории. Заменить когда-то ключевые отрасли только военными базами удалось в пяти городах. Содержать остальные территории и ее жителей стало "головной болью" для экономики России.

В Крыму был наибольший процент пенсионеров в Украине. Они и привели полуостров в пасть Путина своими мечтами о Советском Союзе. Однако решающим в ближайшие пять лет будет слово людей, которые родились в украинском Крыму. Тех, на ком аннексия отразилась больше всего. Рост процента трудоспособного, молодого населения естественен. Их будущее без Украины выглядит непривлекательным.

Крымчане - не россияне. За 25 лет жизни в независимой Украине у них сформировалась потребность свободы слова, выбора, передвижения. Боль этой потери пока заглушает запугивание российской пропаганды: "Скажите спасибо, что не война". Но эта байка ненадолго. Крымчане уже сравнивают ход событий в Крыму не с Донбассом, а с Херсонщиной, Одесчиной. Становятся очевидными и перспективы, и дно сегодняшнее.

Автор: Александр ЛИЕВ, бывший министр туризма Крыма
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27
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