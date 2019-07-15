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вторник, 16 июля 2019 06:30

Кремлевская норма становится и украинской

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Сначала общество приучают считать что-то неприемлемое "одним из возможных вариантов", а в итоге — "новой нормой".

Экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов возвращается в Украину, угрожая нам местью. Ему дают должность в университете имени Тараса Шевченко. Студенты бунтуют, контракт расторгают. Мы так радуемся, что Портнов не будет стоять на профессорской кафедре, что уже и забыли: недавно он боялся стоять на украинской земле. Теперь то, что дерзко ходит рядом, стало новой "нормой".

Пророссийский политик Виктор Медведчук скупил три телеканала, которые охватывают более половины аудитории Украины. Большинство граждан ежедневно получают порцию кремлевской пропаганды. Мы же радуемся, что сорвали телемост с Москвой.

Мы заставили Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию нескольких одиозных беглецов из команды Януковича. Успешная регистрация двух партий, которые стоят на позиции уничтожения Украины и откровенно работают на РФ, стала нашей "нормой".

Мы проиграли бой за проспект Григоренко в Харькове. Апеллируем решение суда по проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве. Сама необходимость отстаивать эти имена в суде — это новая "норма", которую вчера невозможно было представить.

Новую московскую "норму" продвигают бешеными темпами по всем направлениям в нашем обществе. Конечная цель — полное уравнивание с тем, что считается нормальным в России.

Единственный наш шанс — перейти от обороны к наступлению, от реагирования к действиям на опережение. Добробаты по всей стране - это страшный сон? "Киевская хунта" — клише московской пропаганды, а в реальной Украине все исключительно демократично и процедурно? Все так. Только это было раньше, пока действовали компромиссы и договоренности, которые теперь разлетелись в щепки.

Евгений ДИКИЙ, биолог, ветеран российско-украинской войны

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