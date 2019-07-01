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вторник, 02 июля 2019 06:51

Кремль неизбежно продолжит бомбить Воронеж

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Владимир Путин имеет важный ресурс, которого лишены другие главы государств. В случае каких-либо внешнеполитических трудностей он всегда может "разбомбить Воронеж".

Приняли в Вашингтоне "закон Магнитского" (в 2012-ом российским чиновникам, причастным к нарушениям прав человека, в частности к смерти адвоката Сергея Магнитского, запретили въезд в США и Евросоюз, арестовали их имущество и счета. — ГПУ), а Москва в ответ не позволяет им усыновлять российских сирот-инвалидов. Запад ввел санкции из-за аннексии Крыма — запретим для россиян сыры и колбасы "из-за бугра". Грузинам не понравилось, что православный коммунист из Госдумы сел в кресло спикера парламента, начали протестовать. А Путин запретил авиасообщение с этой страной. Испортил летний отдых 200 тысячам россиян. Авиакомпании и турфирмы подсчитывают миллионные убытки.

Массовые выступления в Тбилиси продемонстрировали провал кремлевской концепции взаимоотношений с государствами постсоветского пространства. Рассчитывали, что из-за экономической зависимости от России Грузия обречена смириться с потерей 20% территории в результате войны 2008 года. Сейчас Кремль убедился: травма от пережитого унижения не исчезла. Она доминирует в грузинском национальном сознании. Является возбудителем внутренних конфликтов. Главное требование пикетчиков — переход от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной по партийным спискам. Но толчком к этому стало возмущение бестактностью российского парламентария.

Отношения России с Украиной, Молдовой и Грузией не будут нормальными в течение десятилетий. Путину трудно переиграть назад результаты аннексии без потери лица. Не исключено, что в ситуации обострения внутренних конфликтов в соседних странах захочет добавить себе еще немного земли. Только так можно поднять путинский рейтинг. Поэтому Кремль и в дальнейшем будет исправлять результаты "трагедии развала Советского Союза". При этом неизбежно будет заходить в тупик. И бомбить Воронеж.

Автор: Александр ГОЛЬЦ, российский военный обозреватель
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