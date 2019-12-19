Кремль не смог лишить Украину транзита

Америка ввела санкции против компаний, причастных к строительству российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Решение Сенат принял 17 декабря. Теперь закон должен подписать президент Дональд Трамп.

Санкции распространяются на суда, прокладывающие трубы на глубине 30 м ниже уровня моря. Также на иностранные компании, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для сооружения трубопроводов. Работникам таких предприятий не будут выдавать американские визы и аннулируют действующие. Активы компаний заморозят на территории Соединенных Штатов.

Американские санкции важны, но могут опоздать. После подписи Трампа Госдепартамент США в течение 60 дней должен подать список причастных к строительству компаний. Дальше у них будет 30 дней на сворачивание работ. До официального введения санкций компании имеют три месяца. Газопровод могут успеть достроить. Тогда санкции потеряют смысл.

США давно могли остановить "Северный поток-2".

Россия не имеет технологий для его строительства. Газопровод строят западные компании. Керченский мост РФ также не возвели бы без западных технологий. Штаты не вводили санкции раньше, потому что не хотели окончательно портить отношения с Россией и Германией. Однако через год в США президентские выборы. В предвыборный период на первое место выходит защита национальных интересов. Чем меньше российского газа будет в Европе — тем больше американского.

Строительство российских газопроводов изначально было не экономическим, а политическим решением. Перед Газпромом стояла задача — лишить Украину транзита российского газа. Он не справился. "Северный поток-2" не удалось достроить до окончания контракта на транзит по украинской газотранспортной системе. Когда его закончат, будет действовать по Газовой директиве Евросоюза. Использовать газопровод можно будет лишь на половину мощности. Без украинской ГТС не обойтись. Пока Газпром не понимает, какие объемы транзита ему нужны. Поэтому россияне заинтересованы во временном контракте. Когда все окончательно подсчитают, захотят новых переговоров.