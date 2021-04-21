Генеральный штаб в 2017-2018 годах отрабатывал возможные варианты открытой агрессии России против Украины. Они есть в документах стратегического планирования. Наши войска проходили их на учениях.

Особенностью нынешней ситуации может быть начало боевых действий Россией без создания группировок и развертывания дополнительных элементов систем военного управления и поражения. Генштаб РФ это отрабатывал во время учений "Центр" и "Восток".

Может быть множество "интересных" вариантов применения российских войск и сил, отличных от классического понимания военного искусства. В феврале я предупредил руководство Вооруженных сил, что россияне начали информационно-психологическую операцию против Украины. По опыту она длится до двух месяцев как подготовительная фаза. Сейчас уже идет переход в активную. Россияне звенят оружием у украинских границ и в Крыму. Нарастает агрессивная риторика в СМИ. Продолжается пропагандистская накачка русского населения. Кремль морально готовит общество к войне.

9 мая в России состоится парад - вершина милитаристского угара. Возможно, будут обострения на Донбассе или провокации на границе с Крымом. В то же время 30 лет независимости Украины в августе в этом году - дата не только для нас. Владимир Путин патологически привязан к символическим датам.

Летом количество вариантов российской агрессии может возрасти невероятно. Надо провести множество скрытых комплексных мер, чтобы ввести врагов в заблуждение. Противодействовать агрессии в политической, информационной, дипломатической, военной и экономической сферах. Это долго, нудно и требует массу стратегических, аналитических и интеллектуальных решений. Также финансовых и материальных ресурсов государства и сверхчеловеческих усилий.

Не уверен, кому сейчас это нужно в государстве, кроме Вооруженных сил. Партнеры из США и Североатлантического альянса дали четкий сигнал: ребята, все серьезно, делайте что-то.