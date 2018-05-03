"Коррупционные схемы часто строят на том, что не знаем, сколько нас"

— Если не знаем, сколько нас, как можем составлять государственный бюджет? Его планируют на 42 миллиона украинцев или на 35? Остальное можно положить в карман. Должностные лица сами эти деньги выделяют — найдут путь, как присвоить, — говорит 67-летний Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал готовиться к переписи населения в 2020 году. Она даст возможность понять реальную ситуацию в стране, говорит глава правительства.

— Последняя перепись была в 2001-м. Она же — первая в независимой Украине, — напоминает Евгений Головаха. — Тогда выяснилось, что нас меньше 52 миллионов, как было в 1991-м. За 10 лет потеряли 3,5 миллиона (согласно переписи 2001-го, общая численность населения составляла 48 457 000 человек. — ГПУ).

— Нужно выяснить, сколько в стране людей, которые нуждаются в помощи. Кто является активным налогоплательщиком? С кого брать и кому отдавать?

Должны знать, какие у нас домашние хозяйства. Как живут люди, в каких помещениях? Какая возрастная и половая структура населения? Сколько женщин в репродуктивном возрасте, какие перспективы рождаемости?

Чтобы осуществлять культурную политику, нужно понимать, какой у людей родной язык и язык общения.

Во время переписи в 2001-м миграции почти не уделяли внимания. А теперь ее роль — очень большая.

Состоянием на 1 февраля 2017 года, по оценкам Государственной службы статистики, в Украине жили 42,5 миллиона людей. Какое количество населения имеем в настоящий момент, по вашему мнению?

— Есть опосредствованные методы узнать об этом. Например, по поставкам и потреблению энергии. Есть непосредственные методы, которые отражаются в ведомственной статистике. Каждое министерство имеет свою. Но когда начинаешь сравнивать, возникает несоответствие.

Есть перечень избирателей, которым занимается Центральная избирательная комиссия и Госкомстат. Но они не точны.

Называют разные цифры — от 35 до 42 миллионов. Иногда манипулируют ими.

Какие минусы того, что последнюю перепись проводили 17 лет назад?

— Коррупционные схемы часто строят на том, что не знаем, сколько нас. Простой пример — списки избирателей. Замечательный вариант для политической коррупции. После переписи населения эти списки нужно будет сверить с его данными.

Сможем точнее высчитывать государственный заказ на подготовку специалистов.

Нужно знать возрастной и половой состав населения. Если окажется, что у нас меньше женщин репродуктивного возраста, чем предусматривали, будем закладывать меньше средств на эту отрасль здравоохранения.

Перепись нужна для создания стратегии развития страны. Сейчас ее нет.

Важно также собрать информацию о тех, кто выехал из страны. Со слов их родственников. Должны выяснить — какой срок они отсутствуют, чем занимаются.

Бывает, что говорят неправду?

— Пожилые люди склонны завышать свой возраст. Если мужчине 77, говорит, что 80. Когда женщин и мужчин спрашиваем о браке, то оказывается, что больше замужних женщин, чем женатых мужчин. Она считает себя замужем, а он уверен, что еще может погулять.

Все данные собираются только со слов опрашиваемых. Не имеем права просить любые документы для подтверждения.

Какие еще вопросы стоило бы добавить при переписи?

— Те, которые предусматривают не сугубо объективные характеристики человека, а его отношение к миру и жизни. Сейчас сложная ситуация с преступностью. Можно спросить, попадали ли люди в ситуацию, когда против них совершали преступление?

Статистика Министерства внутренних дел недостоверна. Многие люди не обращаются за помощью в полицию. Во многих случаях стражи порядка не фиксируют преступлений, не хотят себе дежурный "висяк".

В США ежегодно спрашивают — не страшно ли вечером возвращаться домой? Боятся люди или нет — это важно.

В переписи есть вопрос об уровне финансового обеспечения семьи. Отвечают ли на него украинцы?

— Есть риск, что люди откажутся отвечать. Откуда получаете деньги — это самая уязвимая тема.

В нашей анкете ежегодного мониторинга есть вопрос — сколько денег вы заработали за год? Какой средний доход семьи? Многие люди отказываются говорить. А те, которые отвечают, существенно уменьшают заработок. Боятся стать жертвами преступников. Даже если учетчик в специальной форме и с удостоверением. В стране нестабильная ситуация, длится война, много оружия на руках. Проводить перепись будет трудно.

Нужна разъяснительная работа. Нужно отмечать, что данные переписи не могут стать предметом заинтересованности любых органов. Передавать эту информацию — преступление, за которое накажут. Даже в Советском Союзе данные переписи никуда не передавались. Конфиденциальность — главное условие. Люди об этом не знают.

Есть еще один существенный фактор. Если пускаете учетчика в свое жилище, он смотрит, как живете. У вас сразу мысль — наведет кого-то. Уровень доверия к государству низкий. Если запланировали опросить всех по маршрутному методу, вас пустят только в 20 процентов жилищ. А в 1990-х пускали в 80.

Опрос 2020 года будет модернизирован технически?

— В 2001-м были бумажные анкеты. Сейчас, наверно, будут выдавать планшеты с электронной программой. Это немного улучшит ситуацию. Учетчики будут более мобильны. Например, анкеты можно будет заполнять на улице — если люди не захотят впускать в жилище.

Как на ценности и настроения украинцев влияет война?

— Плохо. Постоянная информация об обстрелах и гибели людей привела к существенному повышению уровня тревожности. Четверть населения живет в состоянии стресса. Чем ближе к зоне боевых действий, тем выше его уровень.

В обществе ощутимо выросло понимание необходимости контролировать власть. Люди стали больше ценить возможности что-то менять собственными усилиями. В этом суть волонтерства. Еще пять лет назад этого не было. До 2013-го лишь 13–17 процентов населения принимали участие в работе хотя бы одной общественной организации. В настоящий момент эта цифра повысилась процентов на пять. Хотя это все равно менее четверти населения. В странах Западной Европы или в США таких — подавляющее большинство.

Волонтерство — один из лучших и самых благородных социальных лифтов, хоть он и не гарантирует успех. Потому что у нас за миллион долларов кто угодно может попасть в Верховную Раду.

Именно в постоянном противостоянии между общественностью и властью рождается демократическое общество. Нас поддерживают те, кто уже через это прошел. Помогают опытом и деньгами. Должны создать институты, которые будут предотвращать злоупотребления.

Когда можем ожидать улучшения жизни и самоощущения людей?

— Весной 1992 года журналисты спрашивали — почему в стране все ухудшается? Мы же независимы, Россия нас не притесняет, ничего из нас не высасывает. Когда станет лучше? Я ответил, что лет через 30. У них был шок. Люди верили, что Украина очень богата. Не понимали, что нужно создать новые институты, изменить ценности.

В 2014-м началась война. А после каждого года боевых действий нужно два года на восстановление.

"Жена обречена следить не так за собой, как за мужем"

Семь лет назад социолог Евгений Головаха издал "Альтернативный гендерный словарь". Это книжка на 15 страниц с юмористическими афоризмами: "Амур — единственный стрелок, чья меткость способствовала не прекращению, а воспроизведению жизни", "Взаимная любовь — согласие двух в том, что они больше никому не нужны", "Жена — женщина, обреченная всю жизнь следить не так за собой, как за мужем".

— Словарь рассчитан на всех, кто имеет открытое мышление и адекватно воспринимает доброжелательные шутки на серьезные темы, — говорит Евгений Иванович.

С первой женой социальным психологом Наталией Паниной основали проект исследования социальных изменений в украинском обществе. Женщина умерла в 2006-м. Шесть лет назад женился во второй раз — на социологе Наталии Отрешко.

От первого брака имеет дочь Инну Головаху-Хикс, 47 лет. Она — фольклористка, в США работает главным редактором журнала The Ukrainian: Life and Culture — "Украинцы: жизнь и культура".

Во втором браке воспитывает приемную дочку Екатерину, которая учится в десятом классе.

Имеет трех внуков.