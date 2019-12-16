Консерваторы сформируют монобольшинство в британском парламенте

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 12 декабря одержала победу на выборах. Получила 361 мандат из 650 - больше всего с 1987 года. Теперь может сформировать монобольшинство в парламенте. Главный конкурент - Лейбористская партия - имеет 203 мандата. Либерально-демократическая получила 11 мест, а Шотландская национальная партия - 48.

Теперь парламент может ратифицировать соглашение с Евросоюзом и выйти из объединения до 31 января. Договор касается вопроса жесткой границы между независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства. Северная Ирландия будет оставаться в таможенной юрисдикции Великобритании. Однако законы ЕС будут действовать в отношении товаров, поставляемых на эту территорию. Также Брюссель и Лондон будут работать над соглашением о свободной торговле.

Британский парламент раньше отказывался ратифицировать соглашение. 29 октября поддержал предложение Джонсона провести первые за 96 лет досрочные выборы.

- Консервативное правительство получило новый мощный мандат не просто для выполнения брекзита, а объединения вокруг него страны, - сказал 55-летний Борис Джонсон после обнародования первых результатов.

- Британское общество доказало, что поддерживает выход из ЕС. Хочет укрепить свой суверенитет и самостоятельность в политической и экономической сферах. Видит кризис в Евросоюзе. О безопасности страны речь не идет. Великобритания остается союзником США и членом Североатлантического альянса, - говорит политолог Виктор Таран, 41 год.

- На мир надвигается глобальный экономический кризис. "Черным лебедем", который спровоцирует его, может стать выход Британии из ЕС.

В Шотландии и Северной Ирландии победили националисты, которые не поддерживают выход из Союза. Это может привести к радикализации настроений в этих регионах. Шотландия вновь подняла вопрос о независимом государстве. С Северной Ирландией еще хуже. Там краеугольным камнем является пересечение границы между ней и независимой Ирландией. Если Лондону не удастся обеспечить нормальное передвижение людей, поставки товаров между регионами, Северная Ирландия тоже может захотеть отделиться от Великобритании.

Брекзит ослабит международные позиции Украины. Британцы были нашими союзниками в ЕС.