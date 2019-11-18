Коломойский хочет мириться с Путиным

- Россия сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни. Не хотят воевать. А Америка заставляет и даже не дает нам на это денег, - говорит олигарх 56-летний Игорь Коломойский изданию "Нью-Йорк Таймс".

- Не имею особой любви к России. Но Запад подвел нас, не предоставив достаточно денег. Не открыв для нас свои рынки сполна. Вместо этого Соединенные Штаты используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента.

Дайте ранам войны 5-10 лет - и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется. Финансирование РФ может заменить кредиты Международного валютного фонда, который настаивает на антикоррупционных реформах. А они раздражают укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.

Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Думаю, они с удовольствием дали бы их нам сегодня.