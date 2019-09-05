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пятница, 06 сентября 2019 07:26

"Кличко могут переназначить, если принесет клятву на верность Зеленскому"

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5 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский. Кличко остается мэром Киева и возглавляет Киевсовет до следующих выборов в столице 25 октября 2020-го.

Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Предыдущий состав правительства отставку рассматривать отказался.

Премьер Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связи Кличко с Вадимом Столаром, которого связывают со строительными схемами в столице.

— Очень уважаю Кличко, — говорит 35-летний Алексей Гончарук. — Я с удовольствием уволил бы не его, а Столара. Но формальной должности у этого человека нет. В Киеве до сих пор существуют группы, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации. Если усилить Кличко мощным главой администрации, менеджером, способным сопротивляться группам влияния, это хорошо отразится на интересах киевлян.

Официальную информацию о своем увольнении Кличко еще не получил. Обещает судиться.

— Это незаконно и недемократично. Правительство сделало шаг к прямому президентскому правлению. Такими действиями пытаются лишить киевлян права избирать власть, — говорит Виталий Кличко, 48 лет. — Меня уволить могут только жители города.

— В этом решении нет противоречий. Президент может сделать представление. Кабмин имеет право его удовлетворить. В Офисе президента ссылаются на то, что все руководители местных госадминистраций после избрания нового президента должны написать заявление об увольнении, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

— В Киеве двоякая ситуация. Заложена Конституцией. Как любой город, столица имеет органы местного самоуправления — Киевсовет и мэра. Но как отдельный регион страны имеет еще и государственную администрацию. Отсюда противоречие, которое время от времени взрывается. Особенно, когда новый президент хочет подчинить город себе.

Если на должность руководителя городской государственной администрации назначат другого человека, возникнет двоевластие. Это ненормальная, конфликтная ситуация. Никто не знает, как будут разграничивать полномочия. Руководитель КГГА может претендовать на полный контроль над исполнительной властью в Киеве. Тогда мэр останется председателем горсовета, но на исполнительную власть влияния не окажет. Противостояние между мэром и руководителем КГГА не избежать, если это будут разные люди. Кличко могут переназначить, если он принесет условную клятву верности новому президенту и люди Зеленского будут в администрации. Но он вряд на это пойдет.

"Это борьба не за улучшение жизни киевлян, а борьба застройщиков во главе с председателем Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Андреем Варвишем за ресурсы столицы", — пишет политолог 41-летний Виктор Таран в "Фейсбуке".

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Дата
06
сентября

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