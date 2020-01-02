Киев разрушает международную стратегию сдерживания Кремля

Газопровод "Северный поток-2" достроит российский корабль-трубопрокладчик "Академик Черский", говорит российский министр энергетики 48-летний Александр Новак 27 декабря.

Это судно вряд ли скоро попадет в Балтийское море. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке. Ему предстоит еще доплыть, а нам — убедиться, что он способен заменить корабли швейцарской компании "Оллсис". 20 декабря она остановила работу над "Северным потоком-2", после американских санкций против строящих его компаний.

В лучшем случае, Россия закончит "Северный поток-2" в конце 2020-го. Заработать он сможет в 2021-ом. До тех пор РФ будут необходимы немалые объемы транзита через украинскую газотранспортную систему.

Украинских участников переговоров с российским министерством энергетики и Газпромом можно было бы понять, если бы соглашение о транзите подписывали в 2018 году, а не сейчас (20 декабря в Минске стороны договорились о транзите газа в Европу на пять лет. Минимальный объем — 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие. Газпром выплатил украинской стороне $2,9 млрд, по решению Стокгольмского арбитража. Нафтогаз отказался от исков в международные суды на $12 млрд. — ГПУ). Тогда еще можно было считать, что Россия через год обойдется без украинской ГТС и откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража. Но в конце 2019-го понятно, что "Северного потока-2" не будет еще долго, а от арбитража Газпром не отвертится. Поэтому не понятно, почему в этих условиях Киев согласился на ограниченные объемы транзита и отказаться от исков. Впечатление, что в Киеве были так заинтересованы в немедленном получении от Газпрома $2,9 млрд, что решили "забыть" и о возможности отсудить большие деньги, и о том, что украинская ГТС остается для России важной.

Горизонт планирования украинской власти ограничивается несколькими месяцами. Денег в бюджете катастрофически не хватает, поэтому решили получить $2,9 млрд. Завтра, когда средств снова не будет, пойдут на новые уступки. Без понимания стратегического планирования исчезает понятие национальных интересов. Его подменяют интересами выживания самой власти, которая не справляется с вызовами и лихорадочно ищет выход.

Американские санкции и остановка строительства "Северного потока-2" должны были стать для Владимира Путина серьезным поражением. Однако новое соглашение с Украиной стало победой Кремля. Тактика выживания украинской власти разрушает международную стратегию сдерживания Кремля. Путин этим пользуется.