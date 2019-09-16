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вторник, 17 сентября 2019 06:26

Киев не зовет Вашингтон в переговоры по Донбассу

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— Соединенные Штаты и Великобритания заинтересованы помочь Киеву найти мирное решение по Донбассу, — говорит временный поверенный в делах США в Украине 72-летний Уильям Тейлор в интервью "Голосу Америки" 10 сентября.

— Если нормандский формат (переговоры с участием Украины, Франции, Германии, России. — ГПУ) не даст результатов, президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить эти страны присоединиться. Официальный запрос пока не поступал. Но США рассмотрят такую возможность, если народ Украины пожелает.

Стоит продолжать санкции и говорить с Москвой в любом формате. Диалог между президентами Зеленским и Путиным идет неплохо. Если этот формат сработает — прекрасно. Потому что они должны прийти к согласию о том, чтобы россияне оставили Крым и Донбасс.

Кремль хотел бы уйти из Донбасса. Россияне испытывают экономическое бремя. Не только санкции. Им приходится платить за свои войска на Донбассе и за поддержку служб в Крыму.

Хотелось бы, чтобы президенты Зеленский и Трамп познакомились. Они могут хорошо поладить между собой. Оба будут в Нью-Йорке на Генассамблее ООН через две недели. Надеюсь, встреча состоится. Должны обсудить помощь безопасности. Штатам важно поддержать Украину в ее защите от российской агрессии. Второй приоритет — противодействие коррупции. Дональд Трамп заинтересован помочь.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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