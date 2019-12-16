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вторник, 17 декабря 2019 07:20

Киев готовит изменения в Минских соглашениях

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- Украина намерена написать план изменений в Минских соглашениях к следующей "нормандской встрече", - говорит представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, 53 года, в эфире "Общественного телевидения". - Договоренности нужно пересмотреть, чтобы они сработали. Подготовленную редакцию обсудим с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

9 декабря в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились о полном прекращении огня на Донбассе под круглосуточным наблюдением миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и обмене пленными "всех на всех". Речь лишь об украинцах, которых удерживают боевики. Эти пункты должны выполнить до конца года. Не смогли договориться по контролю российско-украинской границы на оккупированных территориях. Запланировали провести следующую встречу через четыре месяца. Тогда обсудят проведение местных выборов на Донбассе.

Во время "нормандской встречи" канцлер Германии 65-летняя Ангела Меркель заявила, что для воплощения Минских договоренностей необходима гибкость. Пресс-секретарь российского президента 52-летний Дмитрий Песков сказал, что изменения Киев может внести с ДНР и ЛНР.

- Украинско-российская граница - краеугольный камень Минских соглашений, - говорит политолог Олег Саакян, 25 лет. - Кремль через нее на оккупированные территории поставляет наемников, ресурсы, деньги. После "нормандской встречи" Владимир Путин продолжал настаивать, что Украина не должна получить границу до выборов в ОРДЛО.

Сейчас в "Минске" записано, что передача контроля начинается на следующий день после местных выборов на оккупированном Донбассе. Завершается после полного урегулирования конфликта. Оно может длиться десятилетиями. Это ловушка. Приднестровье является примером. Нет никаких гарантий, что Москва вообще когда-то отдаст границу. В то же время местные выборы фактически легализуют российское присутствие на Донбассе.

Идеальный вариант изменения договоренностей - украинская сторона получает контроль над границей без каких-либо условий. Оптимальный - до местных выборов на оккупированных территориях. Еще возможный - взятие границы под контроль до выборов, но совместно со структурами ОБСЕ или миротворцами. Москва не согласится просто так отдать границу. Поэтому стоит предлагать несколько вариантов и настаивать на удачном для Украины. И под давлением западных партнеров будет шанс найти компромисс. Если же Кремль будет саботировать любые изменения, в который раз покажет миру свое нежелание договариваться. Это тоже нам на пользу.

- Российский президент на "нормандском саммите" не раз говорил о прямом диалоге с жителями Донбасса. Я готов. Мало того, все время говорю с ними. Более трех миллионов выехало к нам. У меня много друзей оттуда. Они бежали от пуль, потеряли дома, близких, - говорит президент 41-летний Владимир Зеленский на пресс-конференции 9 декабря после "нормандских переговоров". - Я хотел бы, чтобы в Минске к представителям оккупированного Донбасса присоединились люди, которые оттуда уехали, переселенцы.

- Хитрая идея, которая не сработает в пользу Украины. Ее логика - в изменении восприятия конфликта. Мол, интересы Донбасса должны представлять и люди, вынужденные покинуть оккупированные территории. Так Зеленский мог бы ввести в переговоры друзей из "95 квартала", - говорит политолог-международник 59-летний Владимир Горбач. - Появится возможность для прямых переговоров с "властью" Донецка и Луганска. Россияне требуют этого пять лет. Москва снимет с себя ответственность за войну.

Автор: Марианна ЖОГАН, Ангелина КОВАНДА
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Дата
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