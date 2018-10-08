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вторник, 09 октября 2018 06:15

Керченский мост рассыпается

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Россия никогда не строила сооружение Керченский мост. Она строила пиар для Владимира Путина. Он хотел показать жителям оккупированного Крыма, что РФ способна присоединить полуостров к своей территории. Обеспечить его едой, водой, туристами.

Керченский мост - сложная конструкция. Еще с середины ХХ века было несколько попыток его построить. Все неудачные.

В Азовском море постоянно замерзает вода. Это опасно для постройки. Эксплуатация моста была дорогой еще до того, как его построили. Россияне пустили корабли, которые должны что-то делать с течением, движением льда, выставили там охрану.

Сейчас мост обеспечивает только автомобильное сообщение, но передвижение бензовозов до сих пор запрещено. Железнодорожную часть сначала планировали открыть в конце 2019 года, затем - в 2020. Сейчас полотно просто упало. Мост рассыпается еще на стадии строительства.

С российскими мостами есть проблемы и в самой РФ. В прошлом году они разрушались на границе с Китаем, между Забайкальем и Бурятией. Люди из глубинных регионов добираются до своих населенных пунктов на баржах, которые ходят раз в неделю. А Россия, вместо того, чтобы развивать собственную изношенную на 75 процентов инфраструктуру, лезет на украинскую землю.

Автор: Лариса ВОЛОШИНА, публіцист
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09
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