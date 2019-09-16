Издеваются над местным самоуправлением, как когда-то Тимошенко и Азаров

В декабре 2009 года в госбюджете не хватало средств на пенсии. Это грозило президентским амбициям тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко. И она забрала средства у местных бюджетов и рассчиталась с пенсионерами.

Деньги за декабрьские долги отдавало уже правительство Николая Азарова в марте. Им понравилась такая идея. Поэтому стали затягивать проплаты. В конце правления Виктора Януковича казна отставала от реальности на полгода. То есть, библиотека выписала газету с января, а оплатили подписку в июле. Из-за долгого расчета цены на любые закупки были выше рыночных. Бизнес страховал риски.

Систему выровняло правительство Арсения Яценюка в сентябре 2014‑го. Стали платить изо дня в день долги.

И вот 11 сентября Министерство финансов направило письмо органам местного самоуправления, чтобы вернули последнюю субвенцию на развитие отдельных территорий. Мол, предшественники неправильно распределили деньги, есть коррупционные риски, не дадим украсть.

На самом деле государственный бюджет не выполняется впервые после 2013 года. Надо принудительно сократить расходы. Сначала над местным самоуправлением поиздевались Тимошенко и Азаров, а теперь команда Зеленского.

Основной принцип бюджетного кодекса: бюджеты не отвечают друг перед другом. Если проблемы имеет госбюджет, местные тут ни при чем. Поэтому объединенные территориальные громады имеют право деньги не отдавать.