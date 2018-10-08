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вторник, 09 октября 2018 07:35

Из Украины выдворили венгерского консула

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Министерство иностранных дел Украины выслало венгерского консула Матяша Силади. 4 октября его объявили персоной нон-грата. В течение 72 ч он был вынужден выехать из страны.

Ранее в интернете обнародовали видео из консульства Венгрии в Берегово. На нем видно, что жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят не разглашать это. После инцидента Киев предложил Будапешту добровольно отозвать Матяша Силади, но там отклонили это предложение.

Венгерскому послу вручили ноту с информацией о выдворении его подчиненного. Деятельность последнего назвали "несовместимой со статусом консульского должностного лица".

— Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружелюбных шагов относительно Украины, а ее должностные лица — от нарушений украинского законодательства, — заявили в МИД.

Будапешт ответил "взаимностью". В тот же день украинскому консулу Аркадию Гупало сообщили, что он должен уехать из Венгрии в течение трех суток.

— Трудно вспомнить хотя бы один случай, когда в независимой Украине высылали консула или посла, — говорит бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, 62 года.

— Пошли на такой шаг, потому что тему агрессивной венгерской политики начали активно обсуждать в обществе. Их консул грубо нарушил международное законодательство — конвенцию консульских отношений.

Симметричное решение Венгрии напоминает тактику России. Кремль активно практикует зеркальные ответы в международных отношениях. Европейская цивилизованная страна может признать свою ошибку, попросить прощения за нее и сделать все для исправления ситуации. Будапешт не планирует так поступить.

С нынешней венгерской властью сложно выстроить нормальные отношения. Премьер-министр Виктор Орбан слишком дружит с Путиным. Но можем давить на Будапешт через Североатлантический альянс и Евросоюз. В ЕС недовольны венгерской политикой. Наши претензии никого не удивят.

— Венгры считают наш шаг безосновательным. В ответ выслали нашего консула. На международной арене можем заявлять, что это — неправомерные действия. Наш представитель ничего не нарушал. А мы свое решение можем аргументировать, — говорит дипломат 47-летний Богдан Яременко. — Дальнейшее развитие отношений с Будапештом зависит от нашего МИД.

Если украинцы захотят получить второе гражданство, найдут возможность это сделать. Мы должны распространять свое влияние на Закарпатье и показывать людям, что они имеют достойное будущее в составе Украины.

Наша власть решила продемонстрировать патриотизм. Ситуация будет обостряться.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
09
октября

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