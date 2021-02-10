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"Интересы Соединенных Штатов сейчас совпадают с нашими"

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— Я дал понять Путину: закончились дни, когда Соединенные Штаты прогибались перед российской агрессией. Мы не будем сомневаться, чтобы поднять ее цену для России, — говорит президент США 78-летний Джозеф Байден в выступлении перед работниками Госдепартамента 5 февраля. Имел первый телефонный разговор с главой РФ в конце января.

Байден призвал Кремль освободить оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля ему отменили условный срок и приговорили к 3,5 года колонии.

- В отличие от предыдущей администрации, мы будем принимать меры для привлечения РФ к ответственности за ряд злонамеренных действий, — говорит советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, 44 года. - Это подрыв американской демократии, отравление людей химическим оружием в Европе, кибератаки. Мы сделаем это в свое время и в той форме, которую выберем. Уверены, это повлияет на поведение России. Остановит ли это Владимира Путина? Нет. Тогда выберем еще более жестокую линию.

- Госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с российским коллегой также четко очертил неприемлемость агрессии против Украины. Это жесткие предупреждения, — говорит посол Украины в США в 2015-2019-х Валерий Чалый, 50 лет.

- Россия нарушила международное право. В первую очередь - это аннексия Крыма и оккупация части Донбасса. Позиция Штатов здесь четкая. Могут применить к России международные судебные механизмы. Вероятен новый пакет санкций.

После разговора Джозефа Байдена с президентом России видим эмоциональные действия со стороны Москвы. Их стоит толковать как вызов или растерянность. Возможно, будет обострение. Либо в какой-то момент русские поймут, что таскаться с американцами им не под силу. Ослабления санкций не дождутся. Это зависит не только от новой американской администрации, но и от национальных интересов США. Сейчас они совпадают с нашими. Поэтому мы должны озвучивать свои предложения: как реагировать на продолжение российской агрессии.

В выступлении Джозеф Байден подчеркнул дипломатию, а не лоббистские действия и закулисные договоренности. Этот сигнал надо услышать Киеву. Ключевые вещи необходимо делать в соответствии с протоколом. Не должно быть заявлений, ставящих в неловкое положение ("Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"- так Зеленский представил свой первый разговор с Байденом в ответ на вопрос журналиста канала НВО: в какой помощи Украина нуждается от США. - ГПУ). Такие ошибки создают проблемы в атмосфере двусторонних отношений. Надо меньше говорить и больше делать. Хорошо, что состоялся разговор Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Теперь надо спланировать заседание Комиссии стратегического партнерства. И подготовить ключевые вопросы, которые легли бы на стол лидеров двух стран во время их непосредственной встречи.

Когда она может произойти?

- Во время саммита в Вашингтоне 22 апреля. Будет много стран-участниц. Чтобы получить полноформатную встречу, надо уже сейчас активно работать. Мало верю, что до того состоится визит Зеленского в США и встреча в Овальном кабинете. Вопрос пробуксовывает. До сих пор нет телефонного разговора между двумя президентами. Увы, неслучайно. Скорее всего, наши отношения будут происходить по линии Госдепартамента и МИДа. Украинским дипломатам нужно больше возможностей и самостоятельности на американском направлении. Потому что сейчас все направляет офис президента. Глава государства — ключевая фигура внешней политики. Его действия нельзя заменить старанием окружения, которое потом не будет отвечать за свои шаги. Нужна координация всех — встречи на уровне парламентов, и делегаций, визит нашего министра иностранных дел в Штаты и встреча двух лидеров. до того надо подготовить дорожную карту украинско-американского стратегического партнерства.

Что еще может сделать украинская власть?

- Осмыслить ошибки. Не переносить все проблемы на предшественников, а взять на себя ответственность, выслушать профессиональные советы, действовать инициативно.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
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