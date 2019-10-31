"Имеем крепкую позицию. Уступать россиянам сейчас - преступление"

- Украина готова покупать газ у России. Но только на выгодных условиях и по конкурентной цене, - говорит министр энергетики Украины Алексей Оржель, 35 лет, после переговоров в Брюсселе 28 октября по новому транзитному контракту. Настоящий заключили в 2009 году на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря.

РФ стремится максимально сократить транзит своего газа через украинскую территорию. Для этого строит "Северный поток-2" - газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается нового контракта на 10 лет.

Россия настаивает, чтобы Украина начала покупать у нее газ. Четыре года получаем его реверсом из Европы. Также требует, чтобы Киев отказался от $2,8 млрд компенсации за недопоставленный газ для транзита по решению Стокгольмского арбитража.

Нафтогаз тем временем планирует направить Газпрому новые исковые требования на $11 млрд. Это может стать компенсацией за прекращение транзита, говорит исполнительный директор компании 43-летний Юрий Витренко.

- Мы ни в коем случае не должны идти на уступки россиянам по решению Стокгольмского арбитража, - говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 56 лет.

- Если Кремль продавит обнуление претензий, будет катастрофа. Со слабым Нафтогазом никто не захочет иметь дело.

Газпром будет предлагать так называемые долгосрочные поставки дешевого газа под видом компенсации. Мол, возместят ущерб в натуральном эквиваленте. Будут пытаться затянуть нас в старый капкан. Ни в коем случае не должны снова покупать газ у России. Государственная позиция не может сводиться к коммерческой выгоде.

Часть нашей делегации еще на позапрошлой встрече предложила компромиссный формат. Минимальный объем транзита, который делает газотранспортную систему прибыльной - 60 млрд кубометров в год. В действующем контракте - 110 млрд. Однако Газпром ни разу за 10 лет не выполнил эту норму. Нафтогаз предлагает уменьшить минимальный транзит почти вдвое - с возможностью превышать его на 30 млрд.

Россияне говорят о продолжении действующего транзитного контракта на несколько лет, пока не завершат "Северный поток-2". Тогда откажутся от украинской ГТС, использовав ее. Нафтогаз это понимает и не идет на такие условия. Запасся достаточно топливом в хранилищах. Продолжает наступательную стратегию. Готовит новые иски против Газпрома. Имеем крепкую позицию. Поэтому уступать россиянам сейчас - преступление.

Дания дала разрешение на "Северный поток-2"

Дания разрешила проложить "Северный поток-2" по своему континентальному шельфу. Была последней страной, которая задерживала строительство российского газопровода в Европу. Разрешения раньше дали Германия, Финляндия, Швеция.

"Принципиальная позиция Дании задержала проект, но геополитическое оружие не остановить исключительно инструментами торговых отношений. Эффективное противодействие агрессии сегодня - санкции крупных западных государств (против строительства газопровода выступают Соединенные Штаты Америки. - ГПУ)", - пишет глава Нафтогаза 41-летний Андрей Коболев в "Фейсбуке".

- Россия могла бы построить "Северный поток-2" и в обход Дании. На это пришлось потратить бы на несколько месяцев больше, - говорит эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип, 34 года. - Строительство завершат в 2020-м. Но сейчас действует санкционное решение Европейского суда против наземных российских газопроводов. Могут их использовать только на 50 процентов. Поэтому Кремль сможет выжать из "Северного потока-2" половину потенциала. Пока это сохранит потребность в украинской газотранспортной системе.