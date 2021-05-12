"Ихтамнеты" совершили кибератаку на США

На наибольшую в США систему продуктопроводов "Колониал пайплайн" совершили мощную кибератаку. Президент Джозеф Байден объявил в стране чрезвычайное положение.

Общая протяженность продуктопроводов - 8900 км. Две магистральные трубы используют для транспортировки бензинов, дизеля, мазута, реактивных топлив. 15 резервуарных парков вмещают 4,5 млн куб. м различных видов горючего. Это гарантирует потребителям 45-дневный запас. Ежегодно "Колониал пайплайн" прокачивает до 110 млн т нефтепродуктов, чем обеспечивает до 45% потребностей востока США в жидком топливе.

Кому выгодна атака? Круг потенциальных "ихтамнетов" не широк: Северная Корея, Иран, Китай, Россия или их кооперация.

Президент РФ Владимир Путин недавно в своем послании Федеральному собранию пугал США быстрым и жестким ответом на "притеснения России". Вот он и есть. Вы нам, мол, фрегат "Гамильтон" в Черное море прислали, а мы вам хакеров. Следует учесть и задержание американским крейсером "Монтерей" в Аравийском море судна без опознавательных знаков с российским и китайским оружием для хуситов. Это военизированная группировка, действующая в Йемене. Иран и Россия их используют для подрывной деятельности против главного союзника США в регионе Саудовской Аравии. Им необходима нестабильность на рынках нефтепродуктов, чтобы цены росли. Поэтому поражают двух крупнейших игроков нефтяного рынка - Саудовскую Аравию и Штаты.