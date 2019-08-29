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пятница, 30 августа 2019 00:51

Государству грозит катастрофа

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Олигарх Игорь Коломойский некомпетентен во всем, что не касается его прибыли. Человек потому и становится миллиардером, что в жизни его интересуют только деньги. Там, где заканчивается прибыль, заканчивается жизнь. Он уверен, что все остальные руководствуются такими же категориями — просто не умеют зарабатывать.

Коломойский никогда не поймет, что люди могут выходить на Майдан не ради состоятельной жизни, а ради Украины как государства, а не кормушки. Но самая большая опасность в том, что Коломойский никогда не поймет президента России Владимира Путина. Потому что думает в категориях бизнеса, а не политики. Он не поверит, что тот предан не просто власти, а имперской идее. Хочет восстановить государство, которое умерло в 1991 году. Эта идея для него важнее, чем благосостояние России. Так же не понимает Путина президент США Дональд Трамп.

В конце 1930-х американский бизнесмен Джозеф Кеннеди верил, что с диктатором Адольфом Гитлером можно договориться. Это непонимание реальности стоило ему политической карьеры. Старший сын бизнесмена погиб на фронте, однако средний — Джон Кеннеди — стал президентом США. Воспитанный в логике своего отца, он не понимал Никиту Хрущева, Фиделя Кастро и других авторитарных правителей в свое время. Карибский кризис едва не привел к третьей мировой войне. Но эта история олигархов ничему не научит, потому что они не читают исторические книги.

Когда люди с такой самооценкой отвечают лишь за собственный бизнес, это в худшем случае может привести к банкротству и проблемам тысяч, но не миллионов людей. Когда бизнесмены занимаются политикой, их ответственностью становятся государства, которые лихорадит.

В 2014 году интересы украинских олигархов, которые желали разрушить криминальный режим, и украинских государственников, которые желали строить свою страну, — совпали. Тогда Украина получила шанс, которого у нее не было в течение всех лет независимости. В этом году временно совпали интересы олигархов, которые испугались Украинского государства и охлократии (власть толпы. — ГПУ), которой это государство не нужно. Это может привести к большой катастрофе.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
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