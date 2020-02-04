Госсекретарь Соединенных Штатов был в Беларуси впервые за 27 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 567
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 2421
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 612
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 2871
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1260
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1341
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 846
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6138
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5652
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 864
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 810
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1989
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 05:45

Госсекретарь Соединенных Штатов был в Беларуси впервые за 27 лет

  Комментировать
 

- США видят Украину государством, которое борется за свое благополучие. Это не только географический центр Европы, а ее сердце. Крепость между Восточной Европой и авторитаризмом, — говорит государственный секретарь США 56-летний Майк Помпео во время встречи с Владимиром Зеленским 31 января. В Офисе президента Украины говорили об экономическом сотрудничестве, военной помощи и закупке оружия у США.

— Мы ввели санкции против "Северного потока-2" (газопровод из РФ в Германию в обход Украины. — ГПУ). Выделили Киеву помощь в области безопасности. Никогда не поддержим того, что против суверенной Украины, — говорит Помпео.

— Поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США, говорит 42-летний Владимир Зеленский. — Об этом свидетельствует объем помощи на 2020 год — почти 700 миллионов долларов. Отдельная помощь в сфере безопасности достигает $365 миллионов.

Майк Помпео прибыл в Киев 30 января. Встретился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Вместе с предстоятелем ПЦУ Епифанием возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину в Михайловском соборе.

— Помпео продемонстрировал поддержку Украины в войне с Россией. Это политический жест, — рассказывает эксперт по международным отношениям Владимир Горбач, 49 лет.

— Мы стали центром американских внутренних разборок с импичментом президента Трампа в США. В Конгрессе процедура близится к завершению. Трамп останется на посту. Далее Киев и Вашингтон будут спокойно восстанавливать адекватные двусторонние отношения.

После визита в Украину Помпео уехал в Беларусь. Заявил там, что Киев и Москва должны сами решить конфликт.

— Американский президент во время встречи с Зеленским на Генассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре сказал то же самое. Дональд Трамп не видит своей моральной ответственности за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Администрация Трампа перекладывает ее на предшественника Барака Обаму. Себя американский президент хочет позиционировать над конфликтом. Но это невозможно. Западным странам, прежде всего Америке, придется нести ответственность за разрушение мирового порядка.

Предыдущий визит госсекретаря США в Минск был в 1993 году. Штаты хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, сказал Помпео во время встречи с Александром Лукашенко. Добавил, что готовы обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам. В ближайшее время назначат посла в Минск.

— Помпео стимулирует Лукашенко выходить из зоны влияния Кремля. Обещает нефть именно в период энергетической войны между Беларусью и Россией. Заявление Помпео — это рука поддержки для Минска в противостоянии с Путиным. Вашингтон не хочет, чтобы Беларусь окончательно потеряла свой суверенитет. Также Помпео продвигает на внешних рынках интересы американского бизнеса. В США ресурсами торгует не государство, как в России, а частные компании. Американские власти делают все для обеспечения их рынками сбыта.

Госсекретарь США также посетил Казахстан и Узбекистан.

— Для Минска и Нур-Султана сейчас особый момент, — говорит публицист 52-летний Виталий Портников. — Москва склоняет Лукашенко согласиться с "углубленной" интеграцией. А в Казахстане продолжается передача власти. Прямого столкновения с предыдущим президентом, Нурсултаном Назарбаевым, Москва опасалась. Возможно, преемнику Касиму-Жомарту Токаеву придется столкнуться с обострением отношений с РФ. Поэтому разговор с американским госсекретарем не лишняя.

Беларусь и Казахстан — члены Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности с Россией. Узбекистан избегал этих объединений. Но после смерти президента Ислама Каримова его преемник Шавкат Мирзиеев пытается улучшить отношения с Москвой. Прилет Помпео до Ташкента показывает готовность Вашингтона поддержать суверенитет Узбекистана.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Госсекретарь Соединенных Штатов был в Беларуси впервые за 27 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 4 Просмотров: 24084
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 16380
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 9379
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 7245
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7236
Комментарии
Киев и Анкара могут подписать соглашение о свободной торговле через год
Киев и Анкара могут подписать соглашение о свободной торговле через год
Великобритания вышла из Евросоюза
Великобритания вышла из Евросоюза Просмотров: 9
Путин-главная внешняя морока Украины, а Коломойский-внутренняя
Путин-главная внешняя морока Украины, а Коломойский-внутренняя Просмотров: 9
Имя Леси Украинки в театре русской драмы имеет политическое измерение
Имя Леси Украинки в театре русской драмы имеет политическое измерение Просмотров: 9
Верховный суд вынес решение в интересах Коломойского
Верховный суд вынес решение в интересах Коломойского Просмотров: 225
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
4
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Голосов: 1141
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua