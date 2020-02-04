Госсекретарь Соединенных Штатов был в Беларуси впервые за 27 лет

- США видят Украину государством, которое борется за свое благополучие. Это не только географический центр Европы, а ее сердце. Крепость между Восточной Европой и авторитаризмом, — говорит государственный секретарь США 56-летний Майк Помпео во время встречи с Владимиром Зеленским 31 января. В Офисе президента Украины говорили об экономическом сотрудничестве, военной помощи и закупке оружия у США.

— Мы ввели санкции против "Северного потока-2" (газопровод из РФ в Германию в обход Украины. — ГПУ). Выделили Киеву помощь в области безопасности. Никогда не поддержим того, что против суверенной Украины, — говорит Помпео.

— Поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США, говорит 42-летний Владимир Зеленский. — Об этом свидетельствует объем помощи на 2020 год — почти 700 миллионов долларов. Отдельная помощь в сфере безопасности достигает $365 миллионов.

Майк Помпео прибыл в Киев 30 января. Встретился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Вместе с предстоятелем ПЦУ Епифанием возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину в Михайловском соборе.

— Помпео продемонстрировал поддержку Украины в войне с Россией. Это политический жест, — рассказывает эксперт по международным отношениям Владимир Горбач, 49 лет.

— Мы стали центром американских внутренних разборок с импичментом президента Трампа в США. В Конгрессе процедура близится к завершению. Трамп останется на посту. Далее Киев и Вашингтон будут спокойно восстанавливать адекватные двусторонние отношения.

После визита в Украину Помпео уехал в Беларусь. Заявил там, что Киев и Москва должны сами решить конфликт.

— Американский президент во время встречи с Зеленским на Генассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре сказал то же самое. Дональд Трамп не видит своей моральной ответственности за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Администрация Трампа перекладывает ее на предшественника Барака Обаму. Себя американский президент хочет позиционировать над конфликтом. Но это невозможно. Западным странам, прежде всего Америке, придется нести ответственность за разрушение мирового порядка.

Предыдущий визит госсекретаря США в Минск был в 1993 году. Штаты хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, сказал Помпео во время встречи с Александром Лукашенко. Добавил, что готовы обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам. В ближайшее время назначат посла в Минск.

— Помпео стимулирует Лукашенко выходить из зоны влияния Кремля. Обещает нефть именно в период энергетической войны между Беларусью и Россией. Заявление Помпео — это рука поддержки для Минска в противостоянии с Путиным. Вашингтон не хочет, чтобы Беларусь окончательно потеряла свой суверенитет. Также Помпео продвигает на внешних рынках интересы американского бизнеса. В США ресурсами торгует не государство, как в России, а частные компании. Американские власти делают все для обеспечения их рынками сбыта.

Госсекретарь США также посетил Казахстан и Узбекистан.

— Для Минска и Нур-Султана сейчас особый момент, — говорит публицист 52-летний Виталий Портников. — Москва склоняет Лукашенко согласиться с "углубленной" интеграцией. А в Казахстане продолжается передача власти. Прямого столкновения с предыдущим президентом, Нурсултаном Назарбаевым, Москва опасалась. Возможно, преемнику Касиму-Жомарту Токаеву придется столкнуться с обострением отношений с РФ. Поэтому разговор с американским госсекретарем не лишняя.

Беларусь и Казахстан — члены Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности с Россией. Узбекистан избегал этих объединений. Но после смерти президента Ислама Каримова его преемник Шавкат Мирзиеев пытается улучшить отношения с Москвой. Прилет Помпео до Ташкента показывает готовность Вашингтона поддержать суверенитет Узбекистана.