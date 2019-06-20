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пятница, 21 июня 2019 06:20

Горсовет Харькова вернул проспекту имя Жукова

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Депутаты Харьковского городского совета 19 июня поддержали решение вернуть проспекту Петра Григоренко старое название - имени маршала Георгия Жукова. В мае городской голова Геннадий Кернес призвал горожан подписывать петицию с такой инициативой.

Правительство обратилось к правоохранительным органам о незаконном решении, сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Проспект переименовали в 2016-м в рамках закона о декоммунизации. Георгий Жуков в 1942-1957-ом занимал руководящие должности в высших органах власти СССР - первого заместителя народного комиссара обороны, министра обороны. Также был членом президиума Центрального комитета Компартии.

Петр Григоренко - репрессированный советский генерал-майор. Выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов. В 1964-м за это был разжалован в рядовые и лишен государственных наград, был заключен в тюрьмы, лагеря и психбольницу.

- Решение Харьковского городского совета не вступило в силу, пока его не подписал мэр города Геннадий Кернес. Если же сделает это, подадим иск в суд, - говорит 41-летний Богдан Короленко из Института национальной памяти.

- Будем требовать отмены противозаконных действий харьковской власти. Учитывая прямое нарушение украинского законодательства суд заставить депутатов горсовета отменить свое решение и оставить проспекту его нынешнее название.

Харьковские власти реанимируют память о "маршале-мяснике" и пытаются стереть - о Петре Григоренко, который бросил вызов советской тоталитарной машине. Поэтому это не только реванш пророссийских сил, но и попытка реабилитации коммунистического тоталитарного режима.

- Инициатива Геннадия Кернеса против декоммунизации связана с парламентскими выборами, - объясняет политолог Петр Олещук, 35 лет.

- С мэром Одессы Геннадием Трухановым он создал партию "Доверяй делам". Она объединилась с "Оппозиционным блоком". Поэтому Кернес всеми силами пытается мобилизовать пророссийский электорат. Для этого начал наступление на декоммунизацию. Возможно, это даст ему несколько процентов голосов.

Харьковские власти специфически трактуют закон о декоммунизации. Там написано, что под него не подпадают военные деятели Второй мировой. Но потом Жуков занимал руководящие должности во власти.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
21
июня

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