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вторник, 10 декабря 2019 07:40

Германия выдворила российских разведчиков

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Германия выслала из страны двух сотрудников российского посольства 4 декабря. Считает их разведчиками. Москва не сотрудничает со следствием по делу об убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, пояснил Берлин. Мужчину застрелили в августе этого года в столице Германии.

Канцлер Ангела Меркель поднимет этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным на переговорах в нормандском формате в Париже 9 декабря.

- Не думаю, что это станет обузой для встречи. Там речь пойдет об Украине, как продвинуться в Минском процессе. Но с точки зрения двусторонних отношений - это событие, - сказала 65-летняя Ангела Меркель.

Зелимхан Хангошвили воевал против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Был полевым командиром. Убит выстрелом в голову в парке в центре Берлина, когда шел в мечеть. Подозреваемого задержали. Генеральный прокурор Германии заявил о "достаточном количестве доказательств, что убийство произошло или от имени государственных органов РФ, или лиц Автономной Чеченской республики в ее составе".

- Отношения Берлина и Москвы серьезно ухудшились после этого инцидента. Но это вряд ли скажется на переговорах в нормандском формате, - считает политический аналитик 59-летний Владимир Горбач. - Меркель на переговорах может следить за руками Путина и французского президента Эммануэля Макрона. Чтобы они не внесли в этот формат обсуждения вопросов, выходящих за пределы запланированных тем. Например, российский газ для Украины.

Автор: Таисия АЛЕКСЕЕВА, Михаил СКРИПНИК
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Дата
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