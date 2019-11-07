Германия спасает "Северный поток-2"

Германия хочет вывести российский газопровод "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Евросоюза. Она устанавливает ограничения для Газпрома. Он не может быть владельцем газопровода и продавцом газа одновременно.

Директиву обновили в этом году. Она не распространяется на газопроводы, которые построили до 23 мая 2019-го. "Северный поток-2" еще не достроили. Немецкий парламент предлагает отказаться от даты.

Такой подход немцев может вызвать конфликт между Берлином и Еврокомиссией. Дания разрешила строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах 30 октября. Задержку объясняли желанием Евросоюза подвести российский газопровод под действие директивы.

Берлин заявляет, что транзит газа через украинскую газотранспортную систему должен продолжаться. Но делает все, чтобы исключить техническую необходимость такого транзита. Обеспечить его устными договоренностями канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. То есть - пустотой.

Если "Северный поток-2" подпадает под действие европейского законодательства, Газпрому нужны дополнительные объемы для транспортировки своего газа в Европу. Остановит украинский транзит - потеряет в деньгах. Европа не замерзнет - ведь будет получать сырье из других источников. Украина наладит получение газа реверсивным путем. Если Кремль решит завоевать Украину, деньги могут оказаться не самым важным фактором. Но во всех других случаях потеря прибыли - сдерживающий момент. Германия от попадания "Северного потока-2" под действие газовой директивы ничего не потеряет.

Но если немецкие усилия будут успешны, транзит украинской ГТС может завершиться в следующем году. Или через год. После того, как Россия "докажет" европейцам, какой Украина ненадежный партнер. Тогда у Кремля будут развязаны руки - и для шантажа, и для войны. Заинтересованность в этом Москвы понятна. Неясно, в чем заключается немецкий интерес.