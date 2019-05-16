Филарет обвинил Епифания в измене

14 мая почетный Патриарх Поместной церкви Украины 90-летний Филарет провел во Владимирском соборе Киева молитву в честь священномученика Макария. Пригласил на нее всех иерархов церкви. Ранее появилась информация, что планировал обсудить восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На мероприятие прибыли четверо из шестидесяти иерархов. После обеда Филарет опубликовал обращение к прихожанам: "Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет, - говорится в заявлении. - Я остаюсь действующим иерархом. УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская патриархия. (В Министерстве культуры заявили, что в Украине нет религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата". Его деятельность приостановлена 30 января с присоединением к Православной церкви Украины. - ГПУ.)

Филарет говорит, что предстоятель Епифаний должен отвечать за внешнее представительство церкви, а Патриарх - внутреннюю церковную жизнь. Такова была договоренность между ним и Петром Порошенко перед объединительным собором 15 декабря 2018 года, на котором создали Православную церковь Украины. Сейчас Порошенко отступил от договоренностей.

"Москва довольна положением дел в Украинской церкви. То, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает делами нынешнего предстоятеля. У нее нет никакой критики в адрес митрополита Епифания. Москве угодно такое руководство. Я доверял Епифанию. Думал, он будет идти прямой дорогой, а не кривыми. Если бы я за него не боролся на Соборе, он бы не был предстоятелем.

Наша задача - сохранить единство Украинской православной церкви, сохранить Киевский патриархат".

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отреагировал на заявления Филарета.

- Раскола нет и не будет, - говорит 40-летний Епифаний. - Мы уважаем Святейшего Патриарха Филарета. Но не поддерживаем мнения, которые он выразил в последние дни. До начала Объединительного собора УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь были распущены. Томос навеки утверждает факт, что мы являемся единственной Поместной православной церковью.

- В церкви есть 60 архиереев. Чтобы Собор состоялся, на него должны прибыть большинство. Приехали только четверо. Собрание не состоялось, - говорит религиовед Юрий Черноморец, 45 лет. - Из-за нынешних заявлений Филарета томос не отнимут. Так как существуют легальные органы управления церковью: Синод во главе с предстоятелем, архиерейский и поместный Соборы. Во всех этих структурах Филарет является лишь рядовым членом. Сам не имеет права решать.

Епифаний не провоцировал Филарета. Но с января почетный патриарх ведет противоречивые разговоры в церковных кругах. Претендует не только на пост Патриарха. Хочет заменить собой Синод и Собор и всем управлять самостоятельно. К действиям его подстрекают люди, которые имеют отношения с Москвой и связаны с пророссийскими политиками.

Патриарх Филарет может остаться человеком, который добился томоса. А может тем, кто потерял все.