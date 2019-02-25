Евровидение стало частью гибридной войны России

— Общество предоставляет певцам роль, на которую они не способны. Считаем, если человека показывают по телевизору, то он умный. На самом деле знаменитости годятся только для фото, — медиа-эксперт 53-летний Алексей Ковжун говорит о победе певицы Марув в национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2019.

Марув — сценическое имя певицы 27-летней Анны Корсун. Она выступает в России. Весной планировала снова ехать туда. 6 апреля — в Москву, 12-го — в Санкт-Петербург.

— Люди интересуются гражданской позицией звезд. А они к этому не готовы, выглядят коллективными дебилами. Должны думать, что будет спрашивать общество, формировать нормальную позицию. Звезды же считают: если их показывают по телевизору, то их Бог в лоб поцеловал.

Украинский и российский шоу-бизнес до сих пор связывает одна пуповина. Там больше денег, заказов. Поэтому наши знаменитости, когда делают заявления, одним глазом смотрят на Москву. Не хотят, чтобы их оттуда погнали. Украинский исполнитель становится зависимым от культурной политики агрессора. Начинает говорить, что музыка вне политики, что в Крыму был референдум, а братские народы перессорили политики.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко говорит, что национальный отбор на Евровидение-2019 стал частью гибридной войны России против Украины.

— Это не информационная атака в привычном смысле, но и не совпадение. Гибридная война идет на всех фронтах. Главная цель — сердца и сознание людей. Все, что происходит в массовой культуре, в которую погружены головы большинства людей, может быть мишенью для врага. Ситуация с Евровидением показательна. На поверхность вылезло то, что Украина имеет много проблем в культурной сфере. Патриотическая часть общества не согласна с постсоветским укладом, который царит в шоу-бизнесе.

Как участие Марув в Евровидении может навредить Украине?

— Евровидение воспринимают серьезно только в двух странах — у нас и в России. В других государствах понимают, что это - ультратолерантный фестиваль для домохозяек. Он не имеет отношения к реальному шоу-бизнесу.

На Западе восприятие Украины не изменится. Не такими критериями там мыслят. Но мы рассматриваем Евровидение как поле битвы добра и зла. За историю обидно. Она показала проблемы украинской массовой культуры.

Почему из шести участников финала национального отбора трое сомнительные — Марув выступала в России, дуэт из Крыма "Анна — Мария" - дочери заместителя председателя оккупационного Совета министров Крыма, Юкка — гражданка РФ?

— Это — последствия пропаганды, мол, культура вне политики. Если ты живешь в государстве, которое находится в состоянии войны, не можешь оставаться равнодушным.

Национальная система отбора не является национальной. Она до сих пор пронизана советскими стереотипами и уверенностью, что можно просто петь по обе стороны баррикад.

Нужно менять правила отбора конкурсантов?

- Когда-то была популярна певица Ани Лорак. Сейчас о ней никто не помнит, исчезла из украинского медиа-пространства. Потому что пыталась усидеть на двух стульях.

Мы не можем на законодательном уровне запретить сотрудничество украинских звезд с РФ. Но мы должны создать условия, когда они будут понимать, что ехать в РФ — дороже. Это вопрос гражданскому обществу и изменения сознания. Любой артист хочет, чтобы его любили. Если украинцы не будут воспринимать тех, кто позволяет себе гастролировать по России, звезды не будут этого делать. Достаточно просто не покупать билеты на их концерты у нас.

Марув заявила, что готова отказаться от гастролей в России.

— От скандала выиграли все. Из-за огласки конкурс будут смотреть больше людей. Много тех, кому безразлично Евровидение, посмотрели видео с выступлениями конкурсантов в интернете. Сама Марув будет спекулировать на этом. Поэтому заявление об отказе от гастролей — очередной медиа-ход. Россиянам скажет, что хотела музыкой объединять народы. Проукраинским зрителям будет рассказывать, что Путин предлагал ей звезду с Кремля, но она отказалась ради Украины.

Стоит ли Украине отказаться от участия в конкурсе в этом году?

— Уже подписаны контракты. Куплены билеты. Отказ от участия ничего не изменит. Евровидение — событие не того масштаба. Венецианская биеннале (одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит по нечетным годам в Венеции. — ГПУ) — это важно, имеет серьезные культурные последствия. Евровидение — бабочка-однодневка.