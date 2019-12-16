Евросоюз продлил санкции против России

- У нас была дискуссия о России и Украине. Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель проинформировали нас о результатах "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря в Париже, - говорит председатель Европейского совета Шарль Мишель 13 декабря. - Мы продлили санкции на шесть месяцев. Ведь выполнение Минских соглашений остается важным. Будем продолжать за этим наблюдать.

Экономические санкции в отношении отдельных секторов экономики РФ ввели 31 июля 2014-го. Накладывают ограничения ЕС на бизнес с российскими банковскими, финансовыми и энергетическими отраслями.

- Угроза отмены санкций против РФ есть, - говорит международный эксперт 41-летний Александр Хара. - Друзья Путина постоянно пытаются показать неэффективность ограничений. Это страны, которые считают торговлю с Россией выгоднее поддержки Украины.

Продолжение санкций - показатель поддержки. Кремль не изменил политику в отношении Украины, хотя запреты наносят ему мощный удар, подрывают ресурсную базу для агрессивной политики. Они тормозят развитие модернизации российских вооруженных сил.