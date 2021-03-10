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четверг, 11 марта 2021 06:30

Евросоюз и Штаты ввели санкции против России из-за Навального

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Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки 2 марта ввели санкции против России из-за преследования политика Алексея Навального.

Под них попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава следственного комитета Александр Бастрыкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов и начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Им запретили въезд в ЕС и Штаты, активы заморозили.

Санкции также действуют против 14 предприятий, причастных к производству химического и биологического оружия.

"Запад должен реагировать на нарушения Кремлем правовых и гуманитарных принципов, - пишет политолог 71-летняя Лилия Шевцова в фейсбуке. - Предыдущие санкции сделали РФ больно. 500 российских компаний потеряли около $ 95 млрд. Если добавить стоимость" щита ", которым Кремль оградил от санкций компании в сфере финансов, обороны, энергетики, а также приближенные к Кремлю группы, то потери составят $ 180 млрд.

Но они не изменили политику России в отношении Украины. Не раскололи российскую элиту. Не предотвратили репрессии в отношении россиян. Бремя санкций ложится не на тех, кому адресовано. Россияне платят и за потери олигархов, и за выживание госкомпаний снижением жизненного уровня и ограничением свобод.

Евросоюзу для введения санкций необходимо одобрение всех 27 членов. Это размывает их жесткость. Еще сложнее договориться США и Европе. Американцы готовы к большему давлению, что вызывает сопротивление европейцев. Еще одна проблема для Запада - попытка уменьшить потери от санкций для себя.

До недавнего времени в западных политических кругах господствовал пессимизм, что Россию не изменить, а Путин надолго. Следовательно, нужно искать почву для диалога. Но сегодня усиливается другой подход. Запад планирует пересмотреть санкционный пакет в отношении России. Посмотреть, что работает, а что нет.

Собирается объявить "санкции против себя". Отмывание денег из коррумпированных государств должно стать для либеральных демократий угрозой национальной безопасности.

Первой попытку самоочищения начала Европа. В 2018 году Брюссель одобрил директиву, которая отменяет анонимность банковских счетов. Особое внимание европейских финансовых регуляторов приковано к политически значимым лицам. Очищение идет тяжело. Однако деваться некуда. Евросоюз до 20 сентября 2021 года должен создать единые реестры всех владельцев счетов. Ввести систему финансовой разведки.

США остаются полем для отмывания коррупционных капиталов. Американские ведомства получили информацию о подозрительных банковских операциях на сумму около $ 2 трлн. Россия стоит на втором месте по их масштабности.

Россия рискует остаться на обочине без шансов догнать поезд. Ее элита оказалась перед вызовом. Заканчивается время, когда можно сохранить лояльность к Кремлю и "золотой парашют" на Западе".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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