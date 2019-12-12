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пятница, 13 декабря 2019 07:15

Есть шанс разрушить минские планы Кремля

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Саммит в нормандском формате показал самое уязвимое место России в том, что касается ее планов на Донбассе.

А именно - намерение провести фейковые выборы, результаты которых признали бы Киев и мир. Так, как это задумано в Минских договоренностях - голосование с открытой границей и под контролем российских спецслужб и боевиков. Легитимизация оккупированных территорий через выборы, потом так называемый особый статус. И далее по сценарию - вполне подконтрольный Москве анклав становится инструментом влияния на всю Украину.

К сожалению, Зеленский после избрания президентом решил двигаться минским путем. Сейчас уже нет смысла спорить, насколько это было обязательным или оправданным - поезд ушел. Однако переговоры в Париже принесли немного оптимизма. Отказ Киева от имитации выборов может и должен стать тем, что разрушит минскую ловушку.

Ведь если исчезают перспективы задуманного Путиным фейкового волеизъявления - для Кремля теряют смысл Минские договоренности в целом. Поэтому важен озвученный Зеленским отказ выполнять девятый пункт минского "комплекса мероприятий", где речь идет о выборах при неконтролируемой Украиной границе. В дополнение к другому требованию - отсутствию вооруженных формирований - это выбивает из цепи важнейшее звено кремлевского плана.

Показательна нервная реакция Путина. Договорился до того, что "украинские националисты" могут устроить на оккупированных ныне территориях вторую Сребреницу - в 1995 году в боснийском городке сербы убили тысячи местных мусульман. Следовательно, отказ Украины от имитации выборов действительно является тем яйцом, в котором спрятана смерть кремлевских планов.

В то же время кое-что настораживает.

"Вот у нас 408 километров границы, - рассуждал после саммита министр внутренних дел Арсен Аваков. - Мы будем ежедневно уменьшать, и за день до выборов - раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?"

На самом деле такой "компромисс" означал бы формальное выполнение Россией требования по контролю Украины за границей во время выборов. Это вполне устроило бы Кремль. Можно предположить, что к такому варианту будут склонять Зеленского извне, а может, кое-кто и внутри страны. Возможно также, болтливый Аваков выдал какие-то парижские договоренности, которые имели место за закрытыми дверями.

Если президент действительно хочет обезопасить страну от кремлевской ловушки - он должен не такие "компромиссы" искать, а последовательно настаивать на проведении реальных, свободных и демократических выборов на оккупированных ныне территориях.

Разумеется, такие могут быть лишь при длительном и устойчивом контроле украинских войск над границей и так же длительном периоде "дезинфекции" той территории. То есть, крепком присутствии там украинской власти.

Все остальное будет разновидностью реализации планов Путина и несет огромный риск внутренней дестабилизации страны.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
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Дата
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