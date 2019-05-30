Если Зеленский перейдет красные линии - встретится с сопротивлением ветеранов

Весна 2014 года. Крым уже захватили. "Русская весна" начинается от Донбасса до Одессы. Мы, вчерашние майдановцы, которые едва успели переодеться в гражданское с самообороновской одежды, собираемся и обсуждаем, что можем с этим поделать. Ведь очевидно, что мы готовы. И так же - что кроме нас некому.

Из этого бурления за несколько недель выросли добробаты - сначала "нелегитимные", затем легализованные войной. Дискуссии уже шли предметно: кто идет в Нацгвардию, кто в "Днипро", кто в "Айдара". Брать свое оружие или выдают? Где достать броники? Началась история.

Я вспоминал эту весеннюю суматоху, когда на днях шла такая же дискуссия между ветеранами и волонтерами российско-украинской войны. Что можем сделать в новой политической реальности? Как не допустить удара в спину от пассивного большинства, уставшего смотреть нашу войну по "ящику", которое через этот "ящик" готовят к капитуляции? Как защитить ту, если не победу, то хотя бы не поражение, доставшееся нам большой кровью, и которую уже пять лет удерживает наша армия и волонтеры?

Теперь у нас за плечами опыт. Нет ни следа растерянности, с которой мы начинали горячей весной 2014-го. Только спокойная злость и уверенность в своих силах.

Мы не в оппозиции к новой власти. Мы имеем свою позицию. Она однозначна и неизменна. Если новая власть на нее согласится - прекрасно, будем поддерживать ее. Если же попытается идти против нее - встретится с нашим организованным сопротивлением.

Главная жирная красная линия для нового президента - никакого мира ценой автономии ЛДНР. Никакого пришивания гангренозной конечности к здоровому телу. Никаких референдумов о мире и прямых переговоров с "молодыми республиками". Никаких уступок для вывода с нашей земли оккупационного контингента Российской Федерации. Никаких обменов "Крым на Донбасс". Переговоры с РФ, кроме обмена пленными, - только с позиции силы и о полной деоккупации наших земель.

Возвращение различных портновых (бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича - Андрей Портнов в Украине с 19 мая. - ГПУ) - не просто сигнал "сливайте воду, ваша революция продана". Это угроза всем нам. Напуганный, но не наказанный враг учится на ошибках. Попытается всех нас "зачистить". Мы можем превратиться из защитников страны в "военных преступников", как только какой-нибудь окружной суд по иску предшественников признает "незаконность кровавой АТО".

Наша цель - не допустить капитуляции и реванша. Создали коммуникационную сеть для оперативного обмена информацией, объединение неравнодушных, готовых по сигналу выходить на мирные акции протеста. Нужна система быстрой юридической помощи в случаях репрессий. Ищем спикеров, готовых формулировать требования и при необходимости вести переговоры с властью.

Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран русско-украинской войны