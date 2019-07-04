"Если любишь Украину – ты наш друг, если обворовываешь – враг"

30 июня во Львове прошла многотысячная акция "Марш тысячелетия Украинского Государства". Марш организовали объединенные националистические силы - "Национальный корпус", "Свобода", "Правый сектор" и другие участники. Шествие приурочено 78-летию провозглашения Акта восстановления Украинского Государства.

Марш начался около 18:00 общим сбором одетых в вышиванки участников возле памятника Степану Бандере. После совместного исполнения гимна Украины и возложения цветов к монументу проводника ОУН, отправились к памятнику Тарасу Шевченко.

Тысячи львовян и гостей города продемонстрировали волю к защите суверенитета Украины. Сказали " нет " капитуляции перед Кремлем и Московскому реваншу.

На просп. Свободы перед собравшимися выступили лидеры объединенных националистов и кандидаты в народные депутаты, которые баллотируются от патриотических сил на Львовщине.

Комментируя событие в блоге на сайте "Украинской правды" лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий отметил, что дата провозглашения Акта восстановления Украинского Государства имеет символический смысл.

"Гитлеровский режим отказался признавать право украинцев на собственное государство. Гестапо арестовало Ярослава Стецько, Степана Бандеру и почти все правительство, они оказались в концлагере. Националисты ушли в подполье и продолжили борьбу. Сегодня Гитлера нет, а Украинское Государство есть.

Тоталитарный режим Путина так же отказывается признавать право украинцев на собственное государство. Он развязал войну, аннексировал Крым и оккупировал Донбасс, ведет к власти пятую колонну предателей и реваншистов. Националисты снова продолжают борьбу", - добавляет Билецкий.

Жизненная философия националистов, по словам Андрея Билецкого, проста. "Если ты любишь Украину, отстаиваешь ее интересы, уважаешь украинцев и собственными действиями ведешь государство к расцвету — ты наш друг. Если ненавидишь Украину, обворовываешь ее народ, пытаешься уничтожить и захватываешь ее территории — ты враг", — пишет Билецкий.