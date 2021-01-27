Эпоха Трампа и Зеленского только начинается

Демократия - худшая из форм правления, если не считать все остальные, считал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Она лучше всего подходит для защиты прав гражданина. В экономических забегах на длинные дистанции в мирное время ей нет равных. Вне этого эффективность демократических стран резко уменьшается.

Демократические институты рассчитывались на небольшое количество пользователей. Древнегреческий полис насчитывал до нескольких тысяч граждан. Больше всего в Афинах - 30 тыс. На момент обретения независимости 13 североамериканских колоний населяли почти 2,7 млн человек. Право голоса имели только взрослые белые мужчины с недвижимостью - примерно 160 тыс. человек. При таких условиях механизмы выборов и контроля работали прогнозируемо. Но борьба за избирательные права в XIX в. изменила ситуацию. Первая мировая война снесла электоральные барьеры. Сформировала мир всеобщего избирательного права.

Сейчас самым большим врагом демократии являются не монархи, феодалы, церковь, военные или диктаторы, а избиратели. Массы людей, которые получили право голоса по факту рождения и почти без каких-либо условий, стали легкой жертвой эпидемии - популизма.

В 1917 году народ России соблазнился на обещания раздачи земли крестьянам, а фабрик - рабочим. В 1922 году итальянцы захотели покоя и стабильности. В 1933-м немцы поверили, что могут встать с колен и сделать Германию величественной. Вторая мировая война показала, что демократию способны спасти только американские бомбардировщики.

В годы холодной войны популизм на Западе стал бесперспективным. Каждое следующее поколение жило лучше предыдущего. Казалось, что пришел вечный золотой век. Но не тут-то было. Обнищание среднего класса, миграции из третьего мира и теракты 2001-2005 годов породили запрос, на который элиты не смогли дать ответ. Развитие телефонии и интернета привело к возникновению социальных сетей. Произошел новый взрыв популизма.

Первыми пали жертвой россияне, уставшие от "лихих 1990-х" и запуганные взрывами домов. Владимир Путин после 2000 года стал образцом подражания всех современных популистов. Через два года в Венесуэле к нему присоединился Уго Чавес. Кризис 2008-го привела к власти в Турции Реджепа Эрдогана. Уже 10 лет Венгрию возглавляет Виктор Орбан. С 2015-го парламент Польши контролирует Ярослав Качиньский. В 2018-2019 годах популисты из "Движения 5 звезд" и "Лиги" имели коалиционное правительство в Италии. Великобритания и США подхватили эту заразу, проголосовав в 2016-ом за выход из Евросоюза и Дональда Трампа. На этом фоне не удивляет победа Владимира Зеленского в Украине.

У нас любят кивать на простых людей. Мол, народ не понимает, что к чему. Но проблема не в украинцах, а в модели всеобщего избирательного права. Беда даже не в том, что у профессора и безработного алкоголика по одному голосу равного веса. А в том, что обоих с помощью информационных технологий можно заставить голосовать одинаково - апеллируя к чувствам.

Ранее избирательные лозунги выражали ценности. Теперь продают эмоции. Простого выхода из этого тупика нет. Радикалы призывают к ограничению избирательного права. Например, есть налоги - есть голос. Или есть диплом - есть голос. Однако такие ограничения становились поводом для множества революций последних двух веков. Во-вторых, их всегда можно обойти коррупционным путем.

Победа Трампа и Зеленского - это триумф надежды над здравым смыслом. Бунт избирателя против высокомерной элиты. В Украине стимулом выступила война. Именно необходимостью борьбы с Россией были вызваны непопулярные реформы предыдущих лет. Зеленский пообещал "уставшим от войны" все сразу и ничего конкретного. Каждый голосовал за свое: за прекращение боевых действий, уменьшение тарифов, за отказ от украинизации и декоммунизации. Получили ли они свое - вопрос лишний.

Несмотря на поражение Трампа, проблема популизма не исчезла, потому что никуда не делись ее составляющие. Место старого конфликта классических республиканцев-консерваторов с демократами-либералами занимает новый, более опасный конфликт идентичности. Богатые еще могли договориться с бедными о деньгах, а вот "привилегированные" с "дискриминированными" о чувствах - нет. Либеральное крыло будет двигаться к социализму и равенству всех рас и гендеров (Социальный пол. Не обязательно совпадает с биологическим. - ГПУ), а консервативное - к воинствующему национализму. В этой борьбе радикальные популистские лозунги будут на ура

Мир вступил в эпоху, когда выпячивать эмоции стало модным и одобрительным, а высказываться каждому - общепринятым. Так что, популизм будет оставаться востребованным в мировой политике. А в Украине - тем более. Эпоха Трампа и Зеленского только начинается.