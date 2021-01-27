Эпоха Трампа и Зеленского только начинается

 
Ексклюзивы
1/5
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 1116
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 180
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 288
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 405
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 81
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1170
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2295
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 981
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 675
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 162
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 405
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 522
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 07:20

Эпоха Трампа и Зеленского только начинается

  Комментировать
 

Демократия - худшая из форм правления, если не считать все остальные, считал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Она лучше всего подходит для защиты прав гражданина. В экономических забегах на длинные дистанции в мирное время ей нет равных. Вне этого эффективность демократических стран резко уменьшается.

Демократические институты рассчитывались на небольшое количество пользователей. Древнегреческий полис насчитывал до нескольких тысяч граждан. Больше всего в Афинах - 30 тыс. На момент обретения независимости 13 североамериканских колоний населяли почти 2,7 млн человек. Право голоса имели только взрослые белые мужчины с недвижимостью - примерно 160 тыс. человек. При таких условиях механизмы выборов и контроля работали прогнозируемо. Но борьба за избирательные права в XIX в. изменила ситуацию. Первая мировая война снесла электоральные барьеры. Сформировала мир всеобщего избирательного права.

Сейчас самым большим врагом демократии являются не монархи, феодалы, церковь, военные или диктаторы, а избиратели. Массы людей, которые получили право голоса по факту рождения и почти без каких-либо условий, стали легкой жертвой эпидемии - популизма.

В 1917 году народ России соблазнился на обещания раздачи земли крестьянам, а фабрик - рабочим. В 1922 году итальянцы захотели покоя и стабильности. В 1933-м немцы поверили, что могут встать с колен и сделать Германию величественной. Вторая мировая война показала, что демократию способны спасти только американские бомбардировщики.

В годы холодной войны популизм на Западе стал бесперспективным. Каждое следующее поколение жило лучше предыдущего. Казалось, что пришел вечный золотой век. Но не тут-то было. Обнищание среднего класса, миграции из третьего мира и теракты 2001-2005 годов породили запрос, на который элиты не смогли дать ответ. Развитие телефонии и интернета привело к возникновению социальных сетей. Произошел новый взрыв популизма.

Первыми пали жертвой россияне, уставшие от "лихих 1990-х" и запуганные взрывами домов. Владимир Путин после 2000 года стал образцом подражания всех современных популистов. Через два года в Венесуэле к нему присоединился Уго Чавес. Кризис 2008-го привела к власти в Турции Реджепа Эрдогана. Уже 10 лет Венгрию возглавляет Виктор Орбан. С 2015-го парламент Польши контролирует Ярослав Качиньский. В 2018-2019 годах популисты из "Движения 5 звезд" и "Лиги" имели коалиционное правительство в Италии. Великобритания и США подхватили эту заразу, проголосовав в 2016-ом за выход из Евросоюза и Дональда Трампа. На этом фоне не удивляет победа Владимира Зеленского в Украине.

У нас любят кивать на простых людей. Мол, народ не понимает, что к чему. Но проблема не в украинцах, а в модели всеобщего избирательного права. Беда даже не в том, что у профессора и безработного алкоголика по одному голосу равного веса. А в том, что обоих с помощью информационных технологий можно заставить голосовать одинаково - апеллируя к чувствам.

Ранее избирательные лозунги выражали ценности. Теперь продают эмоции. Простого выхода из этого тупика нет. Радикалы призывают к ограничению избирательного права. Например, есть налоги - есть голос. Или есть диплом - есть голос. Однако такие ограничения становились поводом для множества революций последних двух веков. Во-вторых, их всегда можно обойти коррупционным путем.

Победа Трампа и Зеленского - это триумф надежды над здравым смыслом. Бунт избирателя против высокомерной элиты. В Украине стимулом выступила война. Именно необходимостью борьбы с Россией были вызваны непопулярные реформы предыдущих лет. Зеленский пообещал "уставшим от войны" все сразу и ничего конкретного. Каждый голосовал за свое: за прекращение боевых действий, уменьшение тарифов, за отказ от украинизации и декоммунизации. Получили ли они свое - вопрос лишний.

Несмотря на поражение Трампа, проблема популизма не исчезла, потому что никуда не делись ее составляющие. Место старого конфликта классических республиканцев-консерваторов с демократами-либералами занимает новый, более опасный конфликт идентичности. Богатые еще могли договориться с бедными о деньгах, а вот "привилегированные" с "дискриминированными" о чувствах - нет. Либеральное крыло будет двигаться к социализму и равенству всех рас и гендеров (Социальный пол. Не обязательно совпадает с биологическим. - ГПУ), а консервативное - к воинствующему национализму. В этой борьбе радикальные популистские лозунги будут на ура

Мир вступил в эпоху, когда выпячивать эмоции стало модным и одобрительным, а высказываться каждому - общепринятым. Так что, популизм будет оставаться востребованным в мировой политике. А в Украине - тем более. Эпоха Трампа и Зеленского только начинается.

Автор: Сергей ГРОМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эпоха Трампа и Зеленского только начинается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался космический челнок "Челленджер"

Самое читаемое
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 13428
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 7 Просмотров: 11187
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9522
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
6
 Просмотров: 8811
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 7848
Комментарии
"Будапештский формат - единственный, в котором нам кто-то что-то должен"
"Будапештский формат - единственный, в котором нам кто-то что-то должен"
"Договариваться с Байденом должен новый премьер, а не Зеленский"
"Договариваться с Байденом должен новый премьер, а не Зеленский" Просмотров: 9
Грузия победила Россию в суде
Грузия победила Россию в суде Просмотров: 45
Революций в России никогда не было
Революций в России никогда не было Просмотров: 63
В Крыму верховодят пираты
В Крыму верховодят пираты Просмотров: 162
Больше всего комментируют
7
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 1246
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть