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четверг, 24 декабря 2020 06:30

"Донбасс приходит в упадок. Как и все, куда ступила нога российского солдата"

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- Россия поддерживала Донбасс и будет дальше. Мы будем наращивать помощь, - говорит президент РФ 66-летний Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря. Мероприятие длилось более 4 часов. Проходило не в телестудии, а в резиденции в Ново-Огарево. Ее Путин не покидает, чтобы не подхватить коронавирус. В зале с ним было с десяток журналистов. Остальные общались по видеосвязи.

- Развитие отношений между Россией и Украиной зависит от украинской власти, - говорит. - Предыдущий глава государства и действующий приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается. Не хватает политического мужества. И процесс замирает. Год тому назад в Париже договорились (лидеры Украины, Германии, Франции и России. - ГПУ) о прекращении боевых действий. Это выполняется, что уже большое достижение. Состоялся обмен удерживаемыми лицами. Однако ничего не разблокировали с точки зрения экономики и социальной сферы. И в плане политического урегулирования. В Киеве не собираются выполнять Минские соглашения и ставят вопрос об их пересмотре. Но в одностороннем порядке это не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот документ. А именно к представителям Донбасса.

О недостатке пресной воды в Крыму Путин заявил:

- Разрабатываем артезианские скважины и источники. Проводятся геологические исследования. Часть воды из водозабора перерабатывается, и Севастополь, надеюсь, не будет чувствовать дефицита. Запасов хорошей дождевой воды достаточно. Просто раньше этим не занимались.

- Москва пошла Западу навстречу, освободив от советского диктата страны Восточной Европы. В ответ началось расширение Североатлантического альянса, - ответил Путин корреспонденту Би-Би-Си. Лишь двое иностранных журналистов имели возможность задать вопросы. - А сейчас западные страны выходят из международных договоров и оказывают давление на Россию. Почему вы считаете, что мы придурки?

- Путин постоянно говорит о поддержке Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Однако регионы, куда ступила нога российского солдата, приходят в упадок. Кремль использует их только как военный плацдарм. На Донбассе создают только рабочие места для обслуживания российской армии, - говорит политолог Константин Батозский, 40 лет.

- Речь не об инвестициях или реанимации промышленности. А о построении инфраструктуры для усиления оккупационной администрации. Например, обещают электричку, на которой можно доехать до Ростова за полчаса. Это ничто. Не изменит жизнь. Только улучшит логистику для оккупантов. В следующем году в России пройдут парламентские выборы. Принимать участие будут новые партии войны, которые открыто выступают за уничтожение Украины и присоединение Донбасса в состав РФ. Например, политсила "За правду" русского писателя Захара Прилепина, который воевал на Донбассе. Могут пройти в Госдуму. Наивно полагать, что подход РФ к Украине изменится.

Наша власть недоговаривает о нарушении прав человека на оккупированной территории. Речь о концентрационных лагерях вроде "Изоляции". Украинский журналист Станислав Асеев пробыл там несколько лет и написал книгу о пытках. Это хуже чем сталинские практики. Надо рассказывать об этом на Западе. Репутация России пострадала из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Нужно дожимать эту тему. Доносить миру, что власть Путина - бесчеловечная диктатура.

Следует восстановить сообщение Донбасса с остальной Украиной. Мы потеряли контакт. Эти территории изолированы, туда можно попасть только через Россию.

На переговорах в Минске Киев говорит со стеной. Дмитрий Козак, уполномоченный российского президента, еще летом заявил, что не видит смысла встречаться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Не смогли до конца года договориться об обмене пленными. Поэтому Минский формат скорее мертв, чем жив. Очевидно, Киев пообещал Москве какую-то уступку, но не выполнил. Наша власть пыталась победить Россию ее же методами - ложью и манипуляциями. Это любительский подход. Должны менять стратегию.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
24
декабря

Ветераны создали тайную организацию

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