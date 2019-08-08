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пятница, 09 августа 2019 07:50

"Должны доказать, что мы лучшие партнеры для Турции, чем россияне"

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Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа посетил с рабочим визитом Турцию. Встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, вселенским патриархом Варфоломеем. В Анкаре побывал на открытии центра крымскотатарской диаспоры. Там заявил, что вскоре Украина упростит получение разрешения на посещение оккупированного Крыма для крымских татар, которые являются гражданами Турции.

— Мы не устанем привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму. Понимаем, как важно для переселенцев посещать родственников и родную землю, — сказал 41-летний Владимир Зеленский.

Разговор с президентом Турции с глазу на глаз длился почти 2 часа. Во время совместной пресс-конференции Эрдоган подчеркнул непризнание российской оккупации Крыма

— Мы договорились с господином Зеленским ускорить инвестиции в инфраструктуру, — сказал Реджеп Эрдоган, 65 лет. Речь о строительстве дорог, аэропортов, морских портов и сотрудничестве в оборонной, энергетической и туристической сферах. Эрдоган и Зеленский надеются, что товарооборот между Украиной и Турцией достигнет $10 млрд. В прошлом году составлял почти $4 млрд.

Зеленский призывал совместными усилиями оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее стабилизировать ситуацию в Черноморском регионе. Рассказал Эрдогану о нарушении прав человека в Крыму. Также инициировал минуту молчания в память о четырех украинских военных, которые погибли на Донбассе 6 августа.

Раньше Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. 12 июля первая партия прибыла на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Также турецкая делегация 25 июня поддержала возвращение РФ права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

— Турция как наш сосед в Черном море задействована в структурах, связанных с безопасностью региона. Координация наших усилий по Анкаре очень важна, — говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, 53 года.

— Интересно, что президенты говорили об общем улучшении безопасности Черноморского региона. Но пока не понятно, как хотят достичь этого. Украина заинтересована, чтобы Турция помогала нам освобождать пленных. Затрагивала на международных площадках вопрос оккупации Крыма. О создании общей зоны свободной торговли говорят уже 10 лет. Нет колокольчиков, которые свидетельствовали бы, что это ускорится. Есть расхождения. Анкара хочет защитить свой рынок от дешевой украинской сельскохозяйственной продукции.

Эрдоган в отношениях с Россией демонстрирует хорошую мину при плохой игре. Турция не может действовать в Сирии без координации с Кремлем. Очень заинтересована в русских рынках сбыта. Поэтому не стоит рассчитывать на ухудшение отношений Анкары с Москвой.

— Зеленский пригласил президента Турции на форум в Мариуполе. Там должны обсудить восстановление Донбасса. Может привлечь турецкий бизнес к этому, — говорит эксперт по международным вопросам Илия Куса, 25 лет. — Должны выстраивать прагматичные отношения с Турцией. Не стоит ожидать от нее поддержки в важных геополитических вопросах. Таких, как антироссийские санкции. Анкара не пойдет на обострение отношений с РФ, ведь имеет тесные военно-политические отношения с Кремлем.

Не имеем никаких рычагов влияния на турецкую власть, чтобы добиться изменения ее политики. Стоит сосредоточиться на торгово-экономических отношениях. Для нас важно стать одним из основных партнеров Анкары в регионе. У нас в этом больший потенциал, чем у России. У нас лучшее географическое расположение.

В Черном море должны стать фигурой, которая гарантировала бы безопасность в регионе. Это важно для Турции. Она зависит от тамошних морских связей через проливы Босфор и Дарданеллы. В этом плане Украина может стать для Анкары важным союзником. На этот статус претендует и Россия. Поэтому должны доказать, что Украина — лучший партнер.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
09
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