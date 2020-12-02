Должны быть готовы воспользоваться случаем, когда Россия пошатнется

Вторая Карабахская война закончилась. Вопрос - кто выиграл, а кто проиграл - разделил экспертное сообщество. На одном фланге твердят, что Путин всех переиграл. На другом - Москва получила одни проблемы. Обе стороны не совсем правы.

Все согласны, что Армения потерпела катастрофическое поражение. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика как геополитическая сила прекратила существование. Ереван еще сильнее зажат в кругу врагов и еще крепче привязан к ненадежному союзнику. Баку имеет полное право праздновать тактическую победу. Вражеская армия разбита, треть Карабаха и окружающих земель отвоевана, а еще треть отойдет по условиям перемирия. Однако стратегически Азербайджан потерпел и поражение. Главная цель войны - полный возврат утраченных в 1994 году земель - не была достигнута до конца. Достичь ее в перспективе пяти лет невозможно. Одно дело - разбить армяно-карабахскую армию, другое - атаковать российских "миротворцев". В войне с Россией Азербайджан останется без турецкой помощи.

Оснований считать Россию победительницей больше, чем побежденной. Успех в войне измеряют сопоставлением положения до и после. До сих пор россиян не было на территории Азербайджана, а теперь - будут. Неважно, что всего 2 тысячи. Это даст Кремлю рычаги давления на Баку. А мечтать, что Москва уберется из Карабаха через пять лет, может лишь тот, кто ничего не знает о ее действиях в Молдове, Грузии и Украине.

Бунты в Ереване и проклятие армян, которые не дождались помощи, Россию даже усиливают. Москва наказала премьер-министра Никола Пашиняна за приход на волне цветной революции и многовекторность, отложив вмешательство до последнего. Теперь власть в Армении рано или поздно окажется в руках более пророссийских политиков.

Усиление России на Кавказе не означает ее усиление на Донбассе. Скорее наоборот. Украине реально выиграть войну. Но сделать это по азербайджанскому сценарию в ближайшие пять лет не светит.

Донбасс - не Карабах. Укрепляться в городских инженерных сооружениях противнику легче, чем в горном грунте. На Донбассе живут граждане Украины. Нанесение ущерба гражданскому населению в зоне боевых действий для Киева будет иметь куда более высокую цену, чем для Баку.

Россия - не Армения, а Украина - не Азербайджан. Между нами и врагами нет такой разницы в деньгах и силах, как у кавказских государств. Нет в украинском обществе и такого воинственного духа, как в азербайджанском. Не говоря уже о море коллаборационистов среди политиков. С одной стороны, слепо держаться за территорию, которую объективно не можешь защитить - это путь к поражению по армянскому образцу. С другой - многие украинцы готовы договориться с оккупантом где-то посередине. Не факт, что они с восторгом воспримут активизацию военных действий на Донбассе. Не каждый президент захочет рисковать.

Из Второй карабахской войны должны вынести несколько уроков.

Доброе слово и пистолет всегда лучше, чем просто доброе слово. Неправы те, кто заявлял, что эпоха военных решений замороженных конфликтов прошла и теперь все решают дипломаты.

Не имей много союзников на словах, а хотя бы одного, способного поддержать тебя оружием. Без турецкой поддержки вряд ли Баку достиг бы успехов.

Артиллерия, противовоздушная оборона и беспилотники - главные тренды войска будущего. Армения имела хорошую армию конца ХХ века, Азербайджан - среднюю, но начала XXI. Благодаря израильским и турецким технологиям Баку получил решающее преимущество в наземном огне и абсолютное в разведке и воздухе. Хорошая техника победила подготовленную пехоту даже в труднодоступных горах.

Не почивай на лаврах. Армяне-победители свысока смотрели на азербайджанцев с 1994 года, не готовились к следующей войне. Побежденные же вкладывали деньги в армию и терпеливо ждали возможности. Когда она наступила - не колебались применить силу.

Воспользуйся окном возможностей. Иногда складывается так, что крупным игрокам становится не до маленьких проблем. Тогда появляется шанс переломить застарелый конфликт в свою пользу. Но времени на это всегда немного.

Не попадайте в плен собственной пропаганды. Защита от пропаганды врага - замечательно. Пропаганда против него - еще лучше. Важно самим трезво смотреть на баланс сил и не уверовать в собственные выдумки о непобедимости своих и бессилии чужих.

В критический момент Россия все равно вмешается, а Запад лишь выразит глубокое беспокойство. "Для Украины пассивность Запада во время войны в Нагорном Карабахе особенно зловещая. Из-за нее Россия смогла расширить свое военное присутствие в пределах границ бывшей Советской империи. Это увеличивает риск появления российских "миротворцев" на востоке Украины", - пишет экономист Андерс Аслунд.

Итак, путь к победе такой - трезво смотреть на соотношение сил, не воровать деньги, а вкладывать в армию, найти союзников и выжидать подходящего момента. Как только РФ пошатнется под тяжестью внутренних проблем - нанести удар.

А там, после Донбасса, придет и очередь Крыма.