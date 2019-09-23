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вторник, 24 сентября 2019 07:35

Долги олигарха могут снова оплатить украинцы

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- Все должны жить по правилам. Монополии не будет. Для всех. И в том числе - для Игоря Коломойского. Он должен способствовать снижению цен, связанных с коммуналкой. Европейские партнеры Украины хотят, чтобы был рынок. Но надо сделать коммунальные дешевле, - говорит 41-летний Владимир Зеленский 13 сентября. Мол, об этом он говорил с бизнесменом 10 сентября в Офисе президента.

- Один из бизнесов Коломойского - энергетика. Владеет долей в компании "Укрнафта". Контролирует производство дизтоплива. Сейчас рыночные тарифы используют для бизнеса. Цены для населения отслеживает государство. Коломойскому хотелось бы убрать этот контроль, чтобы увеличить прибыль, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

- Олигархи хотят сформировать свой рынок энергетики. Но мы подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Энергетическую хартию (возникла в начале 1990-х в Европе для создания правового поля глобальной энергетической безопасности. На основе открытых, конкурентных рынков. - ГПУ). Должны соблюдать обязательства для хороших отношений с Международным валютным фондом. Хартия требует, чтобы не было монополизма. Зеленский не собирается закреплять монополию за одним олигархом. Пусть их будет хотя бы несколько. Это позволит защитить экономику страны.

В Европе энергетикой занимается большой бизнес. Между ним и потребителем есть оператор, который продает энергию. Нам надо сделать так же.

Взамен на уступки, Коломойский может многое попросить у Зеленского. Но не факт, что получит. Каждый олигарх хочет иметь монополию на рынке и своего министра. У Коломойского пока один подконтрольный - глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк. Влияния на министра энергетики Алексея Оржеля он не имеет, но хотел бы.

Власть ищет компромисс с Игорем Коломойским по Приватбанку, который ранее принадлежал ему и был национализирован. Об этом заявил премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук британской газете "Файнэншл таймс".

- Надо сосредоточиться на росте экономики. Искать общие решения, а не тратить ресурсы на уничтожение друг друга, - сказал он. - Я положительно отношусь к поиску компромисса. Глава Офиса президента Андрей Богдан и Владимир Зеленский лично занимались этим вопросом с самого начала. Я рассчитываю, что найдут правильный способ решения проблемы. Они знают ситуацию лучше. Но я не сомневаюсь, что будут на стороне государства.

В декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство потратило 155 млрд грн на докапитализацию. Каждому украинцу это обошлось в 3,5 тыс. грн, посчитали в Нацбанке.

В мае 2017 года журналисты программы "Схемы" показали, что Приват ранее оформил 110 млрд грн кредитов на более чем 30 фирм, большинство из которых были фиктивными. Американская детективная компания "Кролл" обнаружила, что до национализации банка нанесли ущерб на $5,5 млрд - 147 млрд грн.

18 апреля этого года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского. Признал противоправным и отменил решение о выводе Привата с рынка с участием государства. МВФ предупредил Украину, что прекращение национализации поставит под угрозу сотрудничество. Западные кредиторы ожидают, что Киев дальше добиваться в судах возврата выведенных из банка денег.

- Приват олигарху не нужен. И в банке находятся под залогом все крупные предприятия Коломойского, - говорит Александр Охрименко. - Он не хочет, чтобы их конфисковали, но погасить по ним кредиты перед государством не может (Высокий суд Лондона ограничил использование средств Коломойского до 20 тыс. фунтов в неделю. В декабре 2017 года уже государственный Приватбанк подал иск. Хочет отсудить у бывших владельцев $3 млрд. Британцы арестовали активы Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. - ГПУ). Власть может списать долг олигарха, но это миллиарды гривен. Из госбюджета придется выделить деньги, которые закрывают непогашенные кредиты Коломойского. Заплатит за это население. Это самое несправедливое, но наиболее вероятное решение.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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24
сентября

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