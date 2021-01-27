"Договариваться с Байденом должен новый премьер, а не Зеленский"

- Байден будет классическим американским президентом. Штаты вернут себе роль мирового оплота демократии, - говорит эксперт по международным отношениям Александр Краев, 23 года.

20 января 78-летний Джозеф Байден возле Конгресса в Вашингтоне принес присягу и стал 46-м президентом США. Вокруг Капитолия поставили забор с колючей проволокой. Город контролировали 25 тыс. бойцов Национальной гвардии. Ограничили движение транспорта, закрыли более 10 станций метро.

Из-за пандемии церемонию посетили более тысячи человек - в 200 раз меньше, чем приходили к предыдущим президентам. Гостей рассадили на стульях в метре друг от друга. Джо Байден поклялся на Библии. Попросил помолиться за умерших от коронавируса 400 тыс. граждан. Речь продолжалась около 20 мин.

- Это день демократии, надежды, обновления и решимости, - говорит. - Немного американцев жили в более тяжелые времена, чем сейчас. Мои усилия направлены на то, чтобы объединить Америку для борьбы с врагами: гневом, негодованием и ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями и безработицей.

Предыдущий президент 74-летний Дональд Трамп нарушил американскую традицию и не пришел на инаугурацию. Написал преемнику письмо и покинул Белый дом с супругой Меланией за несколько часов до церемонии.

"Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном ему Киеве. Уверен, наши отношения станут лучше", - написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, 43 года.

В первый день в должности Байден подписал 17 указов. Большинство - отменяли решения Трампа. В частности, снял запрет на въезд в США для жителей мусульманских стран. Наложил вето на строительство стены на границе с Мексикой. Остановил выход страны из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения.

Во внутренней политике Байден сконцентрируется на помощи малообеспеченным, религиозным и этническим меньшинствам.

- Планирует подписать пакет указов о поддержке граждан. Речь о рекордной сумме почти в 2 триллиона долларов, - говорит Александр Краев. - Отменил строительство нефтепровода из Канады "Кистоун". Проходил через заповедные земли, вредил экологии и мешал местным.

Готов работать с Украиной. В отношениях безопасность будет оставаться ключевой темой. Первые заявления новой администрации показывают, что будут сдерживать Россию всеми средствами. Прежде всего санкциями, в том числе против "Северного потока-2" (газопровод из РФ в Германию в обход Украины. - ГПУ). И дипломатическими методами: представителей Москвы не будут приглашать ни на какие международные мероприятия. Будет больше военных учений и усиление американского присутствия в Черном море и Украине.

- Для администрации США должны стать союзником в отстаивании своего суверенитета, - говорит публицист 53-летний Виталий Портников в интервью Би-Би-Си. - Наша независимость и право на выбор является доказательством того, что Россия не может навязывать другим свое видение. Америка хочет нам обеспечить это право. Однако при нынешней популистской власти это сложно. Наша верхушка некомпетентная и непрофессиональная. У президента и его команды не исчезает вера, что можно договориться с Кремлем.

В Верховной Раде нужно сформировать коалицию национального единства.

- Создать профессиональное правительство и избрать премьера, который будет олицетворением новой украинской власти. Символом того, что Украина переходит от популизма к нормальности. Другой подход - досрочные парламентские выборы, новая коалиция. Но главное - власть должна перетечь к главе правительства. Чтобы оставшееся Зеленскому время мы прожили без него. Чтобы премьер мог поехать в Вашингтон и встретиться с Байденом.