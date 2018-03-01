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пятница, 02 марта 2018 06:30

Девятерых пикетчиков арестовали

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Драка между полицейскими, бойцами Национальной гвардии и митингующими произошла под Верховной Радой 27 февраля. Девятерых пикетчиков арестовали. Травмы получили 14 силовиков.

Люди требовали встречи с главой парламента Андреем Парубием. Настаивали на отставке президента Петра Порошенко. Некоторые начали сносить шины под здание Верховной Рады. Пытались поджечь, но полиция начала их оттеснять. В силовиков полетели камни, дымовые шашки. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Нескольким активистам разбили головы. Им вызвали "скорые".

— Полиция кинулась бить людей. Не думая, что присягали украинскому народу. Мы же об этом помним, поэтому стали на защиту протестующих — говорит бывший боец батальона "Донбасс" с позывным "Чудо".

— Столкновения произошли, потому что стражи порядка начали без всяких причин бросаться на сетку, которая разграничивала две стороны, — говорит народный депутат Владимир Парасюк, 30 лет. — А митинговали 50 людей из Тячева на Закарпатье. Неделю назад там требовали от райгосадминистрации принять обращение об отставке Порошенко. Люди требовали встречи со спикером Парубием.

Пока под парламентом длилась драка, в Верховной Раде шло пленарное заседание. Некоторые депутаты подходили к окнам и снимали столкновение на мобильные телефоны.

— Нацгвардейцы говорят, что среди тех, кто бросал в них камни, были и нардепы, — говорит первый вице-спикер Ирина Геращенко, 46 лет. — Простите, но бросать камни в людей, которые вчера вернулись со второй линии фронта, — преступление.

Выдворенный из Украины лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что его политическая сила не причастна к беспорядкам под парламентом.

Палаточный городок протесующих стоит возле Верховной Рады с октября 2017 года.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
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