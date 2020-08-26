Церковь превращается для Кремля в бремя

Владимир Путин долго выращивал монстра политического православия для укрепления власти. Похоже, настало время творению восстать против своего создателя. В российском городе Среднеуральск возникла суверенная УНР — Уральская народная республика. Правда, пока она существует в пределах одного монастыря.

В РФ формируется нечто вроде православного Талибана — ортодоксального милитаризованной течения среди духовенства и мирян. Все началось с акции группы "Пусси Райот" в 2012-ом. Они пели "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя. Трех участниц — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам колонии за "оскорбление чувств верующих".

После начала войны на Донбассе идет яростная пропаганда за "веру святую" против украинских "раскольников". Накрученные телевизором казаки и православные активисты громят выставки, поджигают кинотеатры, нападают на акции оппозиционных политиков. Несколько самых кровавых преступлений в Крыму и на Донбассе совершили не официальные оккупационные силы, а так называемые самооборона и ополчение. Их деятельность усиливает власть Москвы. Позволяет меньше пачкать руки российской полиции.

Но среди значительной части противников Путина есть не только те, кто недоволен, что Путин — уж слишком Путин. Есть и такие, для которых он — недостаточно Путин. Лишь вопросом времени было выступление этих людей против Кремля. Кризис 2020 года как нельзя лучше подходил для этого. Оставалось найти лидера. И он появился.

Николай Романов родился в 1955 году. Получил среднее юридическое образование и работал в милиции. В 1986-м за разбой с убийством, смертельную аварию и хищение госимущества получил 13 лет колонии. После отсидки немного поучился в Духовной академии. Сменил имя на Сергия. В 2009 году стал схиигуменом Среднеуральского женского монастыря. Основал его на землях, которые отжал у фермеров.

В 2014-м он с "прокуроршей Крыма" Натальей Поклонской нашли друг друга на ниве "царебожия". Это учение об откупной жертве царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его убийство. Сергий выступает против идентификационных номеров, банковских карт, электронных страховок.

Россия находится под жидовским игом, а из Кремля руководит двойник Путина с силиконовым лицом, который является Антихристом, говорил в прошлом году Сергий. 26 апреля отрицал существование коронавируса. Проклял тех, кто "посягает на закрытие храмов" на карантин и поддал анафеме всех верующих в инфекцию. За это ему запретили служить и оштрафовали на 90 тысяч рублей. Штраф до сих пор не заплатил.

13 мая схиигумен забаррикадировался в Среднеуральском монастыре. Не пускает туда назначенного епархией священника. Призывает казаков со всей России защищать его от полиции и Росгвардии.

Сергий фактически объявил войну Кремлю. Главным врагом называет Русскую Православную Церковь. 3 июля епархиальный суд низверг Сергия из сана, оставив монахом. Тот перестал вспоминать в молитвах Московского патриарха Кирилла. Потребовал свергнуть его с престола. Требует от Путина передать себе президентскую власть. Угрожает судом и созывом всенародного ополчения. 25 июля фактически проклял обоих: "Гундяев, ты сдохнешь, как Никодим Ротов, у ног своего хозяина Антихриста. Путин, ты не можешь победить слово. Ты не придешь к покаянию. Участь твоя в руках гнева народа Божия и дни твои сочтены, ты взвешен и найден легким".

На требование епархии освободить монастырь схиигумен пригрозил "боевой тревогой".

Теперь оцените ситуацию в комплексе. В России, где активистов хватают за пустые плакаты, а свидетелей Иеговы судят за чтение Библии, уже месяц существует неподконтрольная властям территория. Туда не ходит полиция, а ее лидер откровенно вытирает ноги о президента и патриарха. Вам не кажется это странным?

Мы привыкли относиться к русскому Православию со скептицизмом. Лицемерно выглядят "Мерседесы" иерархов на фоне проповеди о бедности. Отказ вставать в честь погибших украинских воинов рядом с укрытием российских боевиков в лаврах. Это все последствия ситуации, когда три четверти россиян называют себя православными, но лишь 5 процентов выполняют предписания своей конфессии. Треть из них совершенно не верит в Бога! Чего бы Церкви с такой паствой быть иной?

До 60 процентов россиян уверены в теориях заговора — вот они и являются аудиторией Сергия и ему подобных. Можно обвинять схиигумена в мракобесии. Однако нельзя отрицать, что он действительно верит в свои слова. Готов взять за них мученический венец.

Эпидемия поставила Русскую православную церковь перед двойным вызовом. Влияние церкви на общество уменьшается. Количество прихожан падает. Коррупционные и гомосексуальные скандалы учащаются. В отношениях с Украиной и Константинополем — катастрофа. В Кремле все яснее понимают, что нынешняя РПЦ превращается в обузу. Не удивлюсь, если скоро Кирилл "по состоянию здоровья" пойдет на покой, а патриархом изберут гораздо более прагматичного "духовника Путина" Тихона.

Но это усугубит вторую проблему — с внутренними "истинно-православными" диссидентами. Теми, которые недовольны роскошью иерархов и верят в искусственное происхождение коронавируса. Которые верят "старцам" о скорейшем захвате церкви Антихристом. Слова Сергия о чипах в мозг, жидомасонах во власти и еретике Кирилле падают на подготовленную почву.

Итак, как никогда силен призрак распада русского православия на еще более лояльное государству и катакомбную сеть "ревнителей древнего благочестия". Кровавый штурм монастыря схиигумена может стать катализатором этого процесса. А другого не будет - Сергий не боится тюремного срока, отступать ему некуда.

Просчитал ли Кремль все опасности такого варианта? Пока непонятно. Но если ты десятилетиями подпитывал "православный Талибан" ради использования против врагов, будь готов к бумерангу. Настоящие талибы, заботливо выпестованные США в противовес советским оккупантам, после войны отказались лезть обратно в коробку для фигур. Возможно, что и русские православные экстремисты первой своей жертвой сделают именно путинскую власть.

Потому что у Бога точно есть чувство юмора.