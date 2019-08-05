Целостность территории не может быть главной для Украины

Благодаря гибридной войне Украина перестала быть гибридным государством. Потому что довоенная страна могла похвастаться чем угодно, кроме суверенитета.

В 1991-м Украина получила независимость не в результате своих усилий, а потому, что тюрьма рухнула. И 23 года существования страны были эпохой гибридной независимости. То, что дается даром, ценится меньше того, что отвоевывается. На два десятилетия Украина застряла, пытаясь сформулировать смысл своего существования. Внеблоковость, многовекторность, мост между Европой и Россией.

2014 год стал для страны тем, чем должен был быть 1991-й. Год победы восстания. Год, в котором началась история вооруженной борьбы за свободу. Злая ирония: если бы Россия не решилась на войну, украинский дрейф был бы меньше. Судьба второго Майдана, вероятно, напоминала бы судьбу первого.

Москва поставила точку в истории украинской многовекторности. Заставила страну рубить гордиевы узлы. Это позволило Украине заняться украинизацией самой себя.

Главным приобретением последних пяти лет стал суверенитет. Украина получила право самостоятельно определять свое будущее. Не вслушиваться в голоса из Кремля. И когда украинские политики повторяют, что приоритетом является территориальная целостность - это звучит тревожно. Потому что российское вторжение на Донбасс - война не за территории, а за суверенитет. Москве не нужны восточные регионы, нужна вся бывшая советская республика.

Задача Кремля - вручить Киеву Донбасс в роли троянского коня. Чтобы тот выполнял роль поводка на шее украинского суверенитета. Если Украина действительно решит вернуть Донбасс - сможет добиться этого быстро. Достаточно дать автономию. Легализовать боевиков с помощью амнистии и выборов. Москва передаст им контроль над границей и сохранит свое влияние на регион. Если приоритет - граница, то политики отчитаются нам об "историческом выходе из тупика". Правда, промолчат о цене, которую мы за это заплатим.

Мы вернемся в гибридное прошлое. В котором к тому же не будет Крыма. Зато появится свой территориальный "чернобыль", с помощью которого Москва будет уничтожать украинское право на будущее.

Суверенитет важнее территории. Он должен служить контрольными весами, на которых Киев будет взвешивать цену любой сделки. Именно за суверенитет Украины борется последние пять лет. Заплатила жизнями 13 тысяч человек. Именно его Москва пытается обнулить на протяжении всей истории нашей независимости.