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пятница, 22 ноября 2019 07:20

Цель Москвы - не позволить Украине вырваться из мрака "русского мира"

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Украина может выйти из Минских договоренностей, если их и дальше не будет выполнять Россия. Этим недавно пригрозил Кремлю министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Получается абсурд: если Россия не откажется от своих планов по возобновлению контроля над Украиной и будет выполнять ею же придуманный "Минск", мы также готовы это делать, совершая самоубийство. Раньше Пристайко угрожал украинцам уменьшением зарплат и пенсий, если они не будут воспринимать взлелеянный Кремлем "мирный процесс".

От представителей власти и близких к ней потоком идут противоречивые и тревожные сигналы.

Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что "никакой капитуляции не будет". В то же время у президента, как манны небесной, ожидают саммита в "нормандском формате" - так, как будто Путин в Париже согласится убраться из Украины. На какой результат высокого совещания надеются - непонятно.

Или еще такое популярное: должны "хотя бы попробовать" достичь мира. Интересно, до каких пределов они собираются пробовать. Проведение на оккупированных территориях гарантированно фейковых выборов, принятие закона об "особом статусе", амнистия для боевиков? По такому принципу можно и собственный дом поджечь и смотреть, что из того получится.

Недавнее скандальное заявление Коломойского о необходимости разворота к России делает его одним из самых влиятельных агентов Кремля в Украине. И еще острее встает вопрос: какое влияние имеет олигарх на Зеленского, правительственные или парламентские решения, процесс урегулирования? В президентском офисе от взглядов Коломойского открестились - но вопросы не исчезают.

Есть еще один показательный персонаж, хотя значительно мельче - шоумен Сергей Сивохо. Он сейчас советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса. Судя по высказываниям Сивохо, войну он считает гражданской, конфликт "разжигала прошлая власть", поэтому надо мириться. Ни слова о российской агрессии, ее жертвах и целях. О "гражданской войне" и необходимости договариваться с сепаратистами постоянно говорит и Кремль.

Смягчение риторики официальных лиц и институтов по отношению к стране-агрессору сейчас очевидно.

Если это такой способ умиротворения Путина и обеспечения встречи в нормандском формате, то на какую благодарность надеются в Офисе президента? Кремлю ничего не стоит вернуть Украине захваченные корабли и пленных - однако он не откажется от "минских" планов. Собственно, первое требование уже озвучено: закон об "особом статусе" оккупированных территорий, согласованный с подчиненными Москве сепаратистами.

Текущие процессы, действия или бездействие власти свидетельствуют, что продуманной позиции или любого четкого алгоритма урегулирования в пользу Украины у официального Киева нет. Разве что у Зеленского его тщательно скрывают либо не умеют или не хотят это объяснить.

Возможно, при таких обстоятельствах и многочисленных вопросах без ответов действительно стал бы полезен даже сомнительный нормандский саммит.

На нем Путин с тем же все больше пророссийским Макроном попытаются сделать Зеленского вместе и добиться согласия на дальнейшие уступки. Их намерения очевидны. Однако готов ли Зеленский "быть сделанным", какие у него красные линии и возможные пути отступления от выполнения "Минска", есть ли альтернативные сценарии - опять же, все это неизвестно. Есть только много тревожных "капитулянтских" звоночков. Встреча в Париже хоть и выглядит лишенной смысла, однако может дать наконец официальный ответ относительно намерений украинской власти. Не только агрессору и его союзникам, но и украинскому обществу.

Как бы то ни было, выполнение Зеленским Минских договоренностей по российскому сценарию равно отказу Януковича от подписания ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года. На днях отмечаем следующую годовщину начала Революции достоинства.

Цель Москвы сегодня та же: не позволить Украине вырваться из мрака "русского мира". И не важно, что соавтором пагубных Минских договоренностей является предыдущий президент Порошенко, а не настоящий глава государства. Решение будет за Зеленским и ответственность - тоже его.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
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